Nordkorea siger nej tak til Sydkoreas forsøg på at lave en deklaration, som formelt kan afslutte den koreanske krig, 71 år efter at konflikten begyndte. Det kan nemlig bruges som 'en røgring, der kan skjule USAs fjendtlige politik'.

De to lande er stadig i krig, da de aldrig har underskrevet nogen fredsaftale efter krigen fra 1950 til 1953.

Forslaget om at skabe fred på den koreanske halvø blev fremsat i en tale på FNs generalforsamling i sidste uge. Det skriver Sky News.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, foreslog, at de to lande skulle lave en deklaration, der kunne hjælpe til med at lave en varig fred.

Søsteren Kim Yo Jong holder en buket blomster under en velkomstceremoni i Hanoi, Vietnam, 1. marts 2019. Foto: LUONG THAI LINH / POOL

I Nordkorea sagde Kim Yo-jong, den magtfulde søster til lederen Kim Jong-un, at Moons forslag var 'interessant og beundringsværdigt'. Men betingelserne var ikke de rette. For Sydkorea havde for mange fordomme og fjendtlighed.

»Under en sådan situation giver det ingen mening at erklære krigen forbi … mellem parterne, der har været på stikkerne i over et halvt århundrede, der stadig er intakt,« sagde Kim Yo-jong til det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Den nordkoreanske viceudenrigsminister, Ri Thae-song, har også skudt det sydkoreanske forslag ned, så længe USAs politik ikke er forandret.

Sydkoreas genforeningsministerium svarede på sin side, at det vil fortsætte indsatsen for at få lavet en deklaration, der vil betyde, at krigen endelig slutter.

Kim Jong-un taler til politbureauet 2. september 2021. Foto: KCNA

En talsmand for ministeriet siger, at det at deklarere slutningen på krigen mellem de to Korea-lande vil være 'et meget betydningsfuldt skridt'. Det kan betyde, at fredsforhandlinger endelig kan komme i gang på Koreahalvøen.

Krigen mellem de to Korea-lande endte med en våbenstilstand og ikke en egentlig fred. Det betyder, at der stadig eksisterer en teknisk krig mellem de to lande.