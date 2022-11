Lyt til artiklen

Onsdag affyrede Nordkorea 20 ballistiske missiler, og det er flere end nogensinde før.

Og det fik sydkoreanere til at søge beskyttelse i underjordiske beskyttelsesrum, skriver NBC News.

Missilerne blev affyret ved havgrænsen mellem Sydkorea og Nordkorea og markerer den seneste markante eskalering mellem de to nabolande.

Et af missilerne fra Nordkorea landede syd for den såkaldte bufferzone, hvilket er første gang, det er sket, siden den koreanske halvø blev delt i 1948.

Sydkorea svarede igen med at affyre tre missiler mod den nordlige side af grænsen.

Det resulterede i modsvar fra Nordkorea, som affyrede 100 runder af artilleri og yderligere missilaffyringer, der varede til sent ud på aftenen.

Analytikere siger til NBC News, at affyringerne sandsynligvis er et tegn på Kim Jong-uns ønske om at skrue op for spændingerne, mens han forsøger at udvikle sit regimes atomarsenal, og presse USA til at lette lammende sanktioner, samtidig med at han vil udfordre Sydkoreas nye konservative leder.

Kim Jong-un er tydeligvis på jagt efter nye måder at fange verdens opmærksomhed, siger Christopher Green, som er seniorkonsulent for International Crisis Group.