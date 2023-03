Lyt til artiklen

På optagelserne kan man se et af missilerne stige til vejrs fra havoverfladen omgivet af røg og flammer.

Ifølge det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA »ramte de præcist deres forudbestemte mål«, der lå 1.500 kilometer borte.

Nordkorea har igen vakt bekymring ved at affyre to strategiske missiler, denne gang fra en ubåd. Det skriver flere nyhedsbureauer som AFP og Reuters – formålet skulle være »at teste angrebsevnen under vand«.

Testaffyringerne, der fandt sted søndag, satte øjeblikkeligt militæret i Sydkorea i højeste beredskab.

Her ses missilet. Foto: STR Vis mere Her ses missilet. Foto: STR

Her er der i forvejen hektisk aktivitet, fordi man mandag begynder en storslået militærøvelse, 'Freedom Shield 23', i samarbejde med USA, som kaldes den største siden 2017.

»Det er meget beklageligt, at Nordkorea bruger vores regelmæssige, defensive øvelser som påskud for en provokation,« lyder det fra en talsperson fra det sydkoreanske ministerium, der håndterer forbindelserne til Nordkorea:

»Jeg håber, at man i Nordkorea kan indse, at de ikke kan få noget ud af fortsatte spændinger på den koreanske halvø.«

De nordkoreanske missiler blev affyret fra ubåden 8.24 Yongung, men noget omkring hændelsen stemmer tilsyneladende ikke helt.

Ubåden 8.24 Yongung. Foto: KCNA Vis mere Ubåden 8.24 Yongung. Foto: KCNA

I hvert fald har en talsmand fra Sydkoreas generalstab meddelt, at alle nordkoreanske oplysninger ikke er korrekte. Uden yderligere uddybning.

Videre har en professor fra Ewha-universitetet i Seoul, Park Won-gon, nærstuderet optagelserne, og ifølge ham blev missilet affyret over vandoverfladen – og ikke under.

»Så giver det ingen mening at affyre fra en ubåd, fordi den jo er fuldt synlig,« siger han:

»Nordkorea siger, at våbnene er blevet affyret, men hvordan vi ser på troværdigheden i det er en anden sag.«

Der hersker generelt usikkerhed omkring, hvor udviklet det nordkoreanske ubådsprogram overhovedet er.

Men det menes dog, at netop ubåden 8.24 Yongung, som de to missiler søndag blev affyret fra, spiller en afgørende rolle for landets udvikling af missiler og i den praktiske træning af landets marinesoldater.

Nordkorea har gentagne gange taget afstand fra de fælles sydkoreanske og amerikanske militærøvelser, som de betragter som øvelser på en invasion.

Senest søndag kunne nordkoreanske statsmedier rapportere, at landets leder, Kim Jong-un, ved et partimøde diskuterede og besluttede 'vigtige og praktiske foranstaltninger', der skal virke krigsafskrækkende.