Under opsyn af den nordkoreanske leder Kim Jong-Un testede det nordkoreanske militær tirsdag et interkontinentalt missil.

Ifølge et nordkoreansk statsmedie skal missilet have nået en højde på 6500 kilometer og med stor præcision have ramt et mål 1000 kilometer fra affyringsstedet.

Det skriver Reuters.

Mediet skriver, at Kim Jong-Un i forbindelse med affyringen skal have præsenteret planer for nordkoreas atomvåbenprogram.

I Sydkorea og Japan har man fulgt affyringen tæt. De to lande konkluderer, at rækkevidden på missilet vil kunne ramme ethvert mål i USA.

Opsendelsen blev fordømt af Sydkorea, Japan og USA som en åbenlys overtrædelse af FN's Sikkerhedsråds resolutioner.

FN's Sikkerhedsråd mødes tirsdag på anmodning fra USA for at drøfte missilopsendingen.

Ifølge nordkoreanerne selv har de testet det nye interkontinentale ballistiske missiler, da de mener, den amerikanske fjendtlighed er tiltagende.

Interkontinentale ballistiske missiler karakteriseres ved deres lange rækkevidde. Missilerne er ofte designet til at kunne bære et nukleart sprænghoved – altså bruges som atomvåben.

