Det er ikke kun herhjemme, at temperaturerne er på himmelflugt i disse dage. Også på den koreanske halvø er der målt rekordhøje temperaturer.

Mens Sydkorea allerede har rapporteret om 28 dødsfald som følge af varmen, er man også presset i Nordkorea. De statslige medier advarer om, at vigtige afgrøder som ris og korn er truet og opfordrer borgerne til at være med til at være med til at 'sikre' høsten, skriver BBC.

'Årets høje temperaturer er en naturkatastrofe uden fortilfælde, men det er ikke et uovervindeligt problem. Embedsmænd og arbejdere alle steder... skal forene sig og hengivent arbejde patriotisk for at forhindre ødelæggelser som følge af de høje temperaturer og tørken,' skriver den statsejede avis Rodong i sin leder.

Ifølge det statsjede nyhedsbureau KCNA er vandingsanlæg i al hast blevet repareret, ligesom der er etableret nye brønde og vandreservoirer.

Nordkoreas leder Kim Jung-un var i juli på rundtur til en række statsjede virksomheder - her et gartneri. Foto: KCNA/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Temperaturen i hovedstaden Pyongyang satte onsdag rekord med 37,8 grader.

Tidligere på året besøgte lederen af FNs fødevareprogram, David Beasley, landet, hvor han kunne konstatere, at niveauet af hungersnød ikke var så højt som i 1990'erne, hvor hundredetusinde nordkoreanere menes at være døde af sult.

»Der er et problem med hungersnød, og der er underernæring. Det er der ingen tvivl om,« sagde han til BBC.

Efter en tørkeperiode sidste år slog FN fast, at syv ud af ti nordkoreanere er afhængige af fødevarenødhjælp, mens fire ud af 10 er underernærede.

Nordkorea er trods de seneste diplomatiske tilnærmelser til USA stadig underlagt skrappe restriktioner fra FN som følge af landets atom- og missilprogrammer.