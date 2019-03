Modstand fra blandt andet Danmark får EU-lande til at skifte spor og søge global skatteløsning.

Planer om en digital EU-skat, der var rettet mod store virksomheder som Google, Facebook og Amazon, er skrinlagt.

Danmark, Sverige, Finland og Irland blokerer for en aftale, der ville ændre en eksisterende beskatning af overskud til beskatning af omsætning.

EU-landene vil i stedet sigte mod en global aftale via OECD, konstaterer det rumænske EU-formandskab på et møde i Bruxelles tirsdag.

- Jeg beklager, men vi er ikke enige om kompromisteksten. Vi er alle enige om, at vi skal fokusere på arbejdet i OECD, siger Rumæniens finansminister, Eugen Teodorovici, som leder mødet.

Finansminister Kristian Jensen (V) kan dermed konstatere, at man har valgt den vej, som den danske regering ønsker.

- Det er den rigtige løsning. Det er den bedste, siger Jensen.

Finansministeren mener, at "der fortsat vil være EU-lande, der vil forsøge at holde liv" i en EU-løsning.

Der var på mødet bred enighed om, at man skal søge en global løsning, så man kan beskatte de store it-giganter, der høster store indtægter i Europa.

Nogle EU-lande har så ønsket en midlertidig EU-løsning, inden en global aftale via OECD skulle ligge klar.

På mødet sagde Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, at det går fremad med en aftale i OECD, og der er håb for, at den kan være klar før ventet.

Le Maire, som har gået forrest i arbejdet med en digital skat, er fokuseret på at "se frem" og vise fælles front i bestræbelserne på at nå en global aftale.

I Danmark har Socialdemokratiet sagt, at partiet ønsker en digital skat i EU. Det vil finansministeren ikke være med til, for det vil blive dyrt for Danmark, mener han.

- Jeg kæmper for de danske skatteyderes interesser. Danske skatteydere har ingen interesse i, at vi begynder at skifte fra en overskudsbeskatning til en omsætningsbeskatning, siger Kristian Jensen.

Han mener, at en beskatning af omsætning vil koste for statskassen, da danske virksomheder, der har eksport, vil komme til at betale en del af deres skat i udlandet i stedet for i Danmark.

- Med det overskud på handelsbalancen, som Danmark har, så vil det betyde en betydelig nedgang i vores skatteprovenu, hvis man skifter fra overskudsbeskatning til omsætningsbeskatning, siger Jensen.

