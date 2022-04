Videoer og billeder af Putin har skabt en masse helbredsspørgsmål, om Putin måske er døden nær.

Har Vladimir Putin fået kræft? Har han fået et slagtilfælde? Har han fået Parkinson?

Men hvad sker der, hvis Putin dør?

Tre nordiske Ruslands-eksperter har givet sit besyv på, hvad der ville ske, hvis Putin døde, mens krigen fortsat er i gang.

»Mange har spekuleret i, om han er alvorligt syg, men det tror jeg, at vi kan se langt efter en bekræftelse på. Men en ting, der er sikkert, er, at der bliver en magtkamp i kredsen omkring Putin, når det er tid til en ny russisk leder,« siger seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved NUPI til norske Dagbladet.

Klas-Göran Karlsson, professor i historie ved Lunds Universitet, mener, at forsvarsminister Sergei Shoigu er næste i rækken eller den tidligere kulturminister Vladimir Medinsky, som selvfølgelig deler samme ideologi som Putin.

Godzimirski er dog ikke enig, han mener, at Shoigu har tabt for meget ansigt under krigen til at være en aktuel kandidat, og det faktum, at han ikke er etnisk russer, da han tilhører en etnisk minoritet fra Sibirien.

Godzimirski mener også, at hvis Putin dør pludseligt, vil det ikke ændre russisk politik, da den 69-årige præsident har arbejdet utrætteligt på at indgyde sin ideologi i sine undersåtter.

Magnus Christiansson er lektor i militærvidenskab ved det svenske forsvarshøjskole og han mener, at det vil høre til et decideret magttomrum, hvis Putin dør.

»Efter vakuummet kommer der nok en intern magtkamp,« siger han til Expressen, inden han fortsætter:

»Krigen ville således være lammet i perioden, da ingen vil tage noget initiativ, mens man venter på, at magtbalancen bliver genoprettet.«

Christiansson konklusion er, at den mest sandsynlige arvtager vil være en person højt oppe i 'magtstrukturerne'.