På dagen, hvor brexitaftale skal til afstemning i det britiske parlament, får den politisk modvind.

Det nordirske støtteparti Democratic Unionist Partys (DUP) leder siger, at partiet vil stemme imod brexitaftale for at modstå omstridt bagstop.

Bagstopperaftalen skal sikre, at der ikke skal etableres en fast grænse med kontroller mellem Irland og Nordirland.

- I aften vil være historisk, men af de forkerte grunde, lyder det i et opslag på Twitter fra DUP-leder Arlene Foster på Twitter.

- Vi vil modsætte os den giftige bagstopper og stemme imod, står der.

DUP har tidligere givet udtryk for, at det ikke ville støtte den foreliggende aftale på grund af bagstopperen.

Tirsdag aften skal aftalen til afstemning i det britiske parlament. De ti stemmer, som partiet kan give, vil have stor betydning for premierminister Theresa May, der forsøger at skabe flertal for aftalen.

Forud for ser det dog ikke godt ud for May, da udmeldinger fra parlamentsmedlemmer peger på, at aftalen vil blive stemt ned.

Oprindeligt skulle afstemningen finde sted 11. december 2018, men blev aflyst i sidste øjeblik, da det ikke så ud til at blive muligt at få den stemt igennem.

/ritzau/Reuters