Politiet i Vietnam har anholdt to personer og afhører andre. Ti familier i Vietnam har efterlyst pårørende.

Britisk politi tiltaler en nordirsk mand for uagtsomt manddrab i en sag, hvor der er fundet 39 døde i en lastbil nær London. Det rapporterer den irske tv-station RTE.

Den 23-årige Eamon Harrison blev ved et retsmøde i Dublin fredag anklaget for uagtsomt manddrab, for menneskesmugling og for at have modarbejdet politiet.

Hverken det irske politi eller politiet i Essex, som står for efterforskningen af sagen, vil kommentere oplysningerne fredag.

RTE siger, at Harrison er anklaget for at have kørt lastbilens trailer til Zeebrugge i Belgien, før den senere blev hentet tilbage til Storbritannien.

Mandag blev lastbilens chauffør, den 25-årige Maurice Robinson, der kørte bilen til det sted i Essex, hvor den blev fundet, fremstillet i retten.

Han er anklaget for blandt andet uagtsomt manddrab, hvidvask af penge og hjælp til menneskesmugling.

Britisk politi samarbejder med politiet i Vietnam om at få identificeret de mange døde, der blev fundet i lastbilcontaineren i Essex onsdag i sidste uge.

Myndighederne har samlet dna-materiale fra familier i provinserne Nghe An og Ha Tinh, hvor flere af de formodede ofre menes at være fra.

Politiet i Vietnam har anholdt to personer og indkaldt andre til afhøringer, da de kan være involveret i menneskesmugling og i lastbils-dødsfælden, skriver Reuters.

I første omgang mente politiet, at de 39 ofre formentlig var kinesere. Men siden har mindst ti vietnamesiske familier henvendt sig til myndighederne om sagen, da de frygter, at det er deres familiemedlemmer, som døde i lastbilen.

Maurice Robinson, som er fra Nordirland, mistænkes for at være med i et "globalt netværk", som har stået bag menneskesmugling i stort omfang.

Robinson har ikke fremsat nogen forklaring eller udtalelse i retten om netværket.

Politiet har eftersøgt to andre mænd - den 40-årige Ronan Hughes og hans bror Christopher, 34 år. De er mistænkt for uagtsomt manddrab og for at være med i en menneskesmuglerring.

De britiske myndigheder opfordrede fredag de to mænd til at melde sig selv.

/ritzau/Reuters