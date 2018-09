Senere på måneden skal Nordkoreas leder og Sydkoreas præsident mødes og diskutere den aftalte atomafrustning.

New York. Nord- og Sydkorea har fredag anmodet FN om at videreformidle en fredserklæring, som de to lande blev enige om i april. Det oplyser Nordkoreas FN-ambassadør.

Talsmand for FN Farhan Haq bekræfter, at FN har modtaget brevet.

I aftalen lover de to lande at arbejde hen mod en fuldstændig atomafrustning på Den Koreanske Halvø samt formelt at ende Koreakrigen.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, skal mødes i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang, 18. til 20. september.

Her skal de to diskutere de "praktiske omstændigheder" i forbindelse med en atomafrustningen.

Det er første gang i over et årti, at en præsident fra Sydkorea skal besøge Pyongyang. Topmødet finder sted efter en diplomatisk optøning på den koreanske halvø.

FN har tidligere forsøgt at få Nordkorea til at indstille bestræbelserne på at blive en atommagt. Men ifølge en fortrolig FN-rapport har forsøget ikke haft den store succes.

Nordkorea har ifølge den fortrolige rapport ikke indstillet udviklingen af hverken atomvåben eller missiler. Desuden forsøger styret i Pyongyang på flere måder at komme uden om de hårde sanktioner, som FN har pålagt landet for at svække dets økonomi.

Nordkorea eksporterer fortsat kul, jern, tekstiler, fisk og skaldyr samt mange andre ting, som sikrer landet millioner i hård valuta.

Indtægter i dollar og andre udenlandske valutaer menes at være helt afgørende for, at Nordkorea er i stand til at finansiere sine våbenprogrammer.

Mindst 40 fartøjer er involveret i den form for lyssky aktiviteter ifølge rapporten. Tilnærmelsen mellem Nord -og Sydkorea førte i juni til et historisk topmøde i Singapore mellem USA's præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder.

/ritzau/