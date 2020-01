I august fandt man 15-årige Nora Quoirin død i regnskoven i Malaysia efter hun havde været væk i ti dage. Men nu har politiet i landet lukket sagen, da man ikke mener, der er grund til videre undersøgelser.

Den nu afdøde piges forældre er uenige. De kræver svar på, hvad der skete med deres datter.

Nora Quoirins forældre, Meabh og Sebastian, er sikre på, at der er sket en forbrydelse, selv om rigsadvokaten, der rådgiver Malaysias regering, mener, at sagen bør lukkes. Det skriver Mirror.

Den 15-årige pige blev fundet uden tøj på i den malaysiske jungle.

Nora Quoirin forsvandt i junglen få timer efter, at hun ankom til et ferieresort sammen med sin familie. Foto: HO Vis mere Nora Quoirin forsvandt i junglen få timer efter, at hun ankom til et ferieresort sammen med sin familie. Foto: HO

Hun forsvandt fra et ferieområde, hvor hun holdt sommerferie med sine forældre og yngre søskende.

Meabh og Sebastian Quoirin tror simpelthen ikke på, at deres datter var alene i regnskoven i al den tid.

De beskriver hende som sårbar og med indlæringsvanskeligheder. Noget, der taler for, at hun ikke gik selv.

Desuden fortæller de, at politiet i Malaysia nægter at svare på deres spørgsmål om, hvad der er sket med datteren - og heller ikke vil udlevere en kopi af obduktionsrapporten.

Forældrene til den 15-årige Nora Quoirin takker eftersøgningsholdet. Foto: HANDOUT Vis mere Forældrene til den 15-årige Nora Quoirin takker eftersøgningsholdet. Foto: HANDOUT

Politiets teori er, at Nora Quoirin selv forlod området, hvor familien var på ferie.

»Til dags dato har vi kun modtaget en kort forklaring fra retsmedicinerne, der lavede undersøgelserne efter hendes død i Malaysia, som bekræfter, at årsagen til hendes død var en blødning i maven og mavesår,« siger forældrene.

Derfor er det meget vigtigt for dem, at de får hele obduktionsrapporten, uddyber de.

Nora Quoirin blev fundet 2,6 kilometer fra det område, hvor familien opholdt sig.