Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en højtstående russer har mistet livet på mystisk vis.

Der er tale om den 58-årige Marina Jankina, som besad posten som finansdirektør i et af Ruslands fem militærdistrikter.

Det skriver en række internationale medier.

Jankinas lig blev fundet i Kalininskij-kvarteret i storbyen Sankt Petersborg onsdag morgen omkring klokken 8, lyder det.

Her er meldingen, at hun skal være faldet 16 etager.

Jankina var finansdirektør i Ruslands Vestlige Militærdistrikt. Og dermed har hun spillet en ikke uvæsentlig rolle i den russiske invasion af Ukraine, der blev indledt sidste år.

Netop det Vestlige Militærdistrikt har ifølge The Independent bekræftet, at en af deres ansatte er omkommet. Men ellers har de ikke yderligere oplysninger i sagen.

Lokale russiske medier beskriver, at den afdøde finansdirektørs ejendele blev fundet på en altan på 16. etage.

Og det er derfra, det bliver konkluderet, at hun faldt fra den højde.

Endnu står det ikke klart, hvad der præcist skete ved dødsfaldet.

Marina Jankina er langt fra den første højtstående russer, der har lidt en mistænkelig død.

Mandag skal generalmajor Vladimir Markarov have skudt sig selv, da han blev fyret af ingen ringere end præsident Putin. Makarov var chef for Direktoratet for at bekæmpe ekstremisme.