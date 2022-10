Lyt til artiklen

Kina er klar til at slås med USA.

Først og fremmest i overført betydning – men potentielt også i ordets egentlige forstand.

Det står klart, efter præsident Xi Jinping søndag åbnede Det Kommunistiske Partis kongres.

»Kinas internationale indflydelse og styrke til at forme verden er steget markant,« sagde Xi Jinping selv ved åbningen af kongressen, hvor det forventes, at han får fem år til og dermed bliver den længst siddende kinesiske leder siden Formand Mao.

Han gjorde det fuldkommen klart, at Kina vil 'vinde kampen om vigtige teknologier', at Kina hurtigere vil blive teknologisk selvforsynende på vigtige områder, og at Kina 'vil rykke hurtigere for at lancere en række store projekter af strategisk vigtighed på den lange bane'.

Og der er ingen tvivl om, hvem der er elefanten i rummet for Xi Jinpings tale.

»Det er meget tydeligt, at han ser Kina som værende et verdensdominerende samfund og som kernen af alt, hvad der foregår. Det er Kina som en direkte udfordring af Vesten og i særdeleshed USA.«

Det siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Han kalder Xi Jinping, der har været Kinas præsident siden 2013, for 'den mest betydningsfulde kinesiske leder siden Mao' – Formand Mao, der som bekendt grundlagde Folkerepublikken Kina og dernæst sad på magten i 27 år.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg

»Xi Jinping har været hjørnestenen i den moderne Silkevej, hvor Kina har etableret og bygget infrastruktur i alle strategiske områder, for at sikre at alle veje fører til Beijing.«

Men noget har ændret sig.

Kina har længe været fornuftig og pragmatisk. Landet har ikke søgt konflikterne og har forsøgt at holde sig på nogenlunde fod med handelspartnerne i Vesten.

»Men de er i stigende grad under Xi Jinping gået fra at være markant handelsmagt til nu at være en markant militærmagt med store ambitioner. Og det store opgør mellem USA og Kina lurer. Formodentligt vil det komme i Xis regeringstid – han er jo blevet livstidsleder,« siger Jakob Illeborg.

»Det er desværre ikke utænkeligt, at det opgør også bliver militært. Det er noget, vi skal forberede os på.«

I sin tale i søndags sagde Xi Jinping, at Taiwan er en del af Kina senest i 2049. Det er et erklæret mål. Ifølge USAs udenrigsminister kan det meget vel ske længe før 2049. Siden den amerikanske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, besøgte Taiwan i august er mængden af store kinesiske militærøvelser nær landet også steget markant.

Og tænker du, kære læser, at alt det her med militærøvelser og spillen med musklerne nær et andet lands grænse leder tankerne mod en vis russisk leder, så er du ikke alene. Situationen vækker nemlig minder om Putins drejebog.

»Der er mange interne problemer i Kina nu, hvor økonomien for første gang længe, langt fra buldrer frem. Xi Jinping har måske haft lang snor internt, fordi man skabte vækst, men et stigende pres internt kan føre til, at Kina viser tænder udadtil,« siger Jakob Illeborg.

Og dét er altså ikke gode nyheder for verdensfreden.

»Konfrontationen mellem Vestens verdenssyn og Xis verdenssyn ligger og lurer. Det kan måske fastholdes til benhård konkurrence, men det er desværre meget muligt – og måske sandsynligt – at det ender meget værre.