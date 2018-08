Italien er på den anden ende efter, at billeder af to nøgne turister, der bader i et springvand i det centrale Rom, er gået landet rundt. Indenrigsministeren er rasende og mange almindelige borgere kræver hårde straffe til de to turister.

'Italien er ikke deres badeværelse,' skriver den italienske indenrigsminister Matteo Salvini på Twitter.

På avisen Corriere della Seras Facebook-side har mere end 500 italienere reageret på billederne af de to engelsktalende turister, som ved højlys dag smed kludene - lige foran de mange måbende romere og turister, som var vidner til optrinnet.

I den ophedede debat forlanger mange af brugerne, at nøgenbaderne bliver fundet, anholdt og retsforfulgt, mens andre påpeger, at turister og udlændinge efterhånden behandler Italien som en 'skraldespand'.

Saprò io come “educare” questi idioti se verranno presi, l’Italia non è il bagno di casa loro!https://t.co/ffwHJ9Nkjq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 21. august 2018

Det hele startede med, at to engelsktalende mænd hoppede i en af de store fontæner foran det populære turistmål Vittorio Emanuele II-monumentet på Piazza Venezia i den italienske hovedstad kun iført underbukser.

Det fik mange forbipasserende til at stoppe op og tage billeder og videoer af de to turisters ublu opførsel.

Da de unge mænd fandt ud af, at et ganske stort publikum fulgte med i deres show i springvandet, besluttede de til mange af de forbipasserendes bestyrtelse at trække underbukserne ned og posere nøgne.

Billeder og videoer fandt hurtigt vej til de sociale medier - og nu er de to nøgenbadere efterlyst af de italienske myndigheder, som ifølge TV 2 har sendt billederne til flere konsulater i Rom i håbet om, at det vil bringe dem på sporet af de to gerningsmænd.

I Italien er det forbudt at bade i fontæner - også med tøj på - så de to englændere kan som minimum se frem til klækkelige bøder, hvis ordensmagten får fat i dem.

At turisterne nøgenbadede foran netop Vittorio Emanuele II-monumentet, som er bygget til ære for det samlede Italiens første konge og endda huser den ukendte soldats grav, gør sagen endnu værre i italienernes øjne.

Det er også forbudt at klatre op på statuer, spise på kirketrapper og endda at plaske i vandet i den berømte Trevi-fontæne i Rom.

Det er endnu ikke lykkes politiet at finde de to engelsktalende turister.