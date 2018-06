Lørdag fik londonere, der var ude for at nyde det fremragende sommervejr, sig noget af et syn, da den årlige begivenhed World Naked Bike Ride for 12. gang kørte gennem byens gader.

Som navnet indikerer, så var deltagerne i mere eller mindre grad nøgne, da de hjulede rundt i pedalerne på deres jernheste.

Og der var stor opbakning til arrangementet. Ifølge avisen Daily Mail kørte mere end 300 nøgne cyklister med for at hylde kroppen, men først og fremmest for at protestere mod vores afhængighed af biler som primære transportmiddel.

Flere så på, da de nøgne cyklister holdt ind ved Hyde Park. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Flere så på, da de nøgne cyklister holdt ind ved Hyde Park. Foto: PETER NICHOLLS

»Det handler om, at folk skal være opmærksomme på cyklister. Selv med tøj på er vi helt 'nøgne', når der kommer biler på vejen,« siger arrangør Andrew Fisher til avisen.

Han mener, at der er for mange biler på vejene, og at det i fremtiden skal være lettere og mere sikkert at hoppe op på cyklen og køre i byen.

Cyklisterne kunne vælge forskellige ruter, men de mange deltagere, som nødt det gode vejr, samledes ved Hyde Park.

Også i Mexico, Japan og Canada blev World Naked Bike Ride afviklet lørdag.