Daniel Prude havde brug for hjælp.

I stedet blev han dræbt af de betjente, der blev sendt ud for at håndtere hans psykiske sammenbrud.

USA bliver lige nu rystet af endnu en sag om politivold mod en sort mand.

I maj rystede sagen om den sorte mand George Floyds død ikke alene USA, men hele verden.

Floyd mistede livet under en anholdelse, da en betjent placerede et knæ i nakken på ham. Sagen satte for alvor fokus på hvide betjentes behandling af sorte amerikanere og blev startskuddet til en hel bevægelse, som kæmper for sortes rettigheder.

Men allerede to måneder før drabet på George Floyd, mistede den 41-årig Daniel Prude livet på gaden i det vestlige New York under en anholdelse, der var mindst lige så brutal og meningsløs.

Det begyndte som en ulykkelig historie om en sindsforvirret mand, der løb nøgen rundt i gaderne i New York-bydelen Rochester.

Men det endte i en tragedie.

Daniel Prude needed mental health assistance.



Instead he was handcuffed in near-freezing temperatures and killed by Rochester police.



His death was unjust, inhumane, and avoidable. We demand justice for Daniel Prude and his family.https://t.co/3HKzGCyuEX — NYCLU (@NYCLU) September 2, 2020

23. marts i år havde Joe Prude besøg af sin bror Daniel fra Chicago.

Om natten ringede Joe til politiet, fordi broderen – der havde mentale problemer – havde forladt huset og nu løb nøgen rundt i gaderne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Da politiet nåede frem, valgte de at anholde ham.

“I placed a phone call for my brother to get help, not for my brother to get lynched… that was a full fledged ongoing murder.”

- Joseph Prude



Daniel Prude was killed by police in March while he was having a mental health crisis.pic.twitter.com/EQ0b3YD3Jn — Voto Latino (@votolatino) September 2, 2020

Episoden blev filmet af betjentenes krops-kameraer, og er derfor dokumenteret fra flere vinkler.

Af videooptagelserne fremgår det, at Daniel Prude blev endnu mere urolig og begyndte a råbe efter, at han fik håndjern på. Han spyttede rundt om sig, og derfor gav betjentene ham en hætte på – sandsynligvis af frygt for coronavirus.

Det fik blot den psykisk ustabile mand til at blive endnu mere urolig. Han skreg, at betjentene skulle tage hætten af ham. På et tidspunkt ser det ud som om, at en af betjentene trykkede hans hoved mod jorden og holdt det fast, mens en anden satte sit knæ i ryggen på ham.

Til sidst kom der væske ud under hætten, og en af betjentene spurgte ham, om han kastede op.

Det er voldsomme billeder, der er kommet frem fra anholdelsen. Foto: Rochester Police Vis mere Det er voldsomme billeder, der er kommet frem fra anholdelsen. Foto: Rochester Police

Kort efter holdt Daniel Prude op med at bevæge sig, og han bliver liggende livløs på jorden. På det tidspunkt var han blevet holdt nede i omkring to minutter.

Da redningsmandskab nåede frem, gav de første hjælp, inden han blev kørt væk i en ambulance.

Syv dage senere døde han på hospitalet.

Onsdag holdt familien en pressekonference, hvor de offentliggjorde optagelserne fra anholdelsen.

Foto: Rochester Police Vis mere Foto: Rochester Police

Retsmedicinske undersøgelser har siden vist, at dødsårsagen var kvælning, og ifølge AP efterforskes sagen nu som drab. Undersøgelser viser også, at Daniel Prude var påvirket af euforiserende stoffer.

»Hvor mange flere brødre skal dø, før samfundet kan forstå, at dette må stoppe,« spurgte Prudes bror Joe retorisk på pressemødet.

»Kom nu, han var forsvarsløs, splitterravende nøgen, og lå på jorden i håndjern,« tilføjede han.

Familien kræver, at de involverede politifolk fyres og sigtes.

Statsadvokat Letitia James siger til tv-stationen CBS, at sagen nu bliver efterforskes grundigt.

»Daniel Prudes dødsfald er en tragedie. Jeg deler samfundets bekymring om at sikre retfærdighed og en uafhængig efterforskning. Jeg støtter også deres ret til at demonstrere.«