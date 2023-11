Der var ikke ligefrem dømt familieunderholdning, da en mand lørdag besluttede sig for at smide sit tøj i Disneyland.

Det skriver NBC Los Angeles.

Du kan se optrinet i videoen herover.

Til at begynde med klatrede manden rundt i sit undertøj blandt rekvisitter og kulisser i forlystelsen 'It's a small world'.

En mand smed lørdag sit tøj i Disneyland i Californien. Han blev efterfølgende anholdt. Foto: David Swanson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere En mand smed lørdag sit tøj i Disneyland i Californien. Han blev efterfølgende anholdt. Foto: David Swanson/EPA/Ritzau Scanpix

Forlystelsens temamusik blev stoppet, og manden blev opfordret til at komme ned. Han blev også advaret om, at han kunne komme til skade.

Senere smed han så også undertøjet.

På videoen kan man se, hvordan manden bliver anholdt og båret væk, mens flere kommer med tilråb om, at man ikke bør gøre den slags foran børn.

Manden er blevet sigtet for usømmelighed og for at have indtaget stoffer, oplyser Anaheim Police.

Den 26-årige blev for en sikkerheds skyld bragt til hospitalet.

Forlystelsen blev midlertidigt lukket og tjekket.