En splitterragen nøgen statue af den amerikanske præsident Donald Trump skal på museum, efter at en investor købte statuen på en auktion.

Juliens auktioner fortalte onsdag, af de havde solgt kunstværket. Det skriver straitstimes.com.

Det menes at være det sidste af de kontroversielle statuer, der ikke er blevet vandaliseret eller destrueret. Prisen var 28.000 amerikanske dollars (175.000 danske kr.).

Den berygtede statue er lavet af en kunstner, der er aktiv i et vestkyst anarkistisk kollektiv. Den er en af en serie på bare fem stykker, der viser den 45. præsident nøgen, men uden testikler.

I august måned 2016 under - hvad der dengang så ud til at være Trumps usandsynlige kamp for at komme i Det Hvide Hus - optrådte statuerne pludseligt i Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle og Cleveland.

De fire andre nøgne Trumper - de var alle inspireret af Hans Christian Andersens 'Kejserens Nye Klæder', og havde titlen 'Kejseren har ingen boller' - er alle blevet konfiskeret eller ødelagt.

Den eneste overlevende nøgne Trump der er tilbage af de oprindeligt fem stk. Foto: MIKE NELSON Den eneste overlevende nøgne Trump der er tilbage af de oprindeligt fem stk. Foto: MIKE NELSON

I en noget spøjst svar påpegede de ansvarlige i New York, at regulativerne forbød 'enhver ikke tilladt erektion i byens parker, det betyder ikke noget hvor lille den er.«

Den eneste nøgne figur af præsidenten, der overlevede, blev reddet af La Luz de Jesus Gallery på Hollywood Boulevard, før den blev taget og smeltet om.

Køberen er Zak Bagans - en paranormal efterforsker og en tv-personlighed i USA.

Han agter at udstille den nøgne Trump på hans Haunted Museum i Las Vegas.