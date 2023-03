Lyt til artiklen

En enhed af russiske soldater har nu sendt et direkte nødråb om hjælp til deres egen præsident.

På Twitter deler militærhistorikeren Chris Owen en optagelse af deres nødråb, skriver det tyske nyhedsmagasin Focus.

'Vladimir Putin, vi henvender os til Dem. Vi er soldater fra regionen Irkutsk. Vi blev 31. december sendt fra Novosibirsk til regionen Donetsk.'

Sådan indleder soldaterne deres råb om hjælp.

Soldaterne kommer fra regiment 1.439 og kæmper i Ukraine. Seks gange har man været nødt til at genbesætte enheden, da så mange af soldaterne er blevet slået ihjel.

'Vi kom til fronten, og næste dag blev vi sendt af sted for at angribe stillinger i Avdijka. Uden nogen form for artilleristøtte,' fortæller soldaterne.

Ifølge soldaterne er deres befalingsmænd kriminelle, der bare sender dem i døden.

'Hvis man ikke vil deltage i angrebet, skyder de efter en,' siger de.

Soldaterne fortæller, at de bliver sendt direkte i helvede.

'Vores befalingsmænd siger, at vi er undværlige, og at vores eneste chance for at overleve er at blive såret i kamp,' siger de.

Til sidst kommer de med en direkte appel til Putin:

'Vi er i en fortvivlet situation. Ingen interesserer sig for vores liv. Hjælp os. Vi kan ikke henvende os til andre.'