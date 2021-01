Alvoren var åbenbar, da tusindvis af vrede og voldelige Trump-fanatikere belejrede Kongressen. Forskanset i hemmelige rum ringede ængstelige lovgivere fanget inde i den bestormede bygning efter hjælp udefra.

Men bønner til Det Hvide Hus om øjeblikkelig hjælp blev ignoreret. En forstenet Donald Trump havde travlt med at se tv.

»Han var svær at komme igennem til, og ved du hvorfor? Fordi det var live-tv,« siger en anonym Trump-rådgiver til Washington Post og fortsætter:

»Hvis det er TiVo (tv gennem en digital videooptager, red.), så sætter han det bare på pause og tager opkaldene. Hvis det derimod er direkte tv, ser han det, og han så bare det hele udfolde sig.«

Kellyanne Conway ses her med Donald Trump. Rådgiveren lykkedes ikke med at få præsidenten løsrevet fra sit tv. Arkivfoto Foto: SAUL LOEB

Blandt de skrækslagne folkevalgte i Kongressen var Trumps tidligere rådgiver og fortrolige, Kellyanne Conway. Fra sit skjul ringede hun til en ansat i præsidentboligen, som hun vidste befandt sig tæt på Trump i kontorerne i The West Wing.

Men lige lidt hjalp det. Ifølge Washington Post var Trump længe handlingslammet, mens han betragtede de historiske billeder af demonstranter i kamp med politiet, der trængte ind i selve hjertet af det amerikanske demokrati.

Trods adskillige opfordringer gik der mere end tre timer, før Donald Trump appellerede til, at den opildnede folkemængde gik fredeligt hjem.

»Det tog ham et stykke tid at indse situationens alvor. Præsidenten anså disse folk for at være allierede og for at sympatisere med hans ide om, at valget fra blevet stjålet fra ham,« siger Donald Trumps partifælle, senator Lindsey O. Graham.

Avisen baserer sine beskrivelser af præsidentens manglende handling under nogle af de alvorligste timer i det stolte demokratis historie på 15 rådgivere, kongresmedlemmer, medlemmer af det republikanske parti samt andre nære kilder til Trump, lyder det.

Avisen skriver videre, at pressefolk i Det Hvide Hus omkring klokken 14 lokal tid tog initiativ til at forberede en udtalelse fra præsidenten. Dette var en time efter, at uroen var begyndt på den vestlige side af Capitol Hill. Udtalelsen lod dog vente på sig.

Men mens Donald Trump intet foretog sig, tog hans søn Donald Trump Jr. afstand til volden:

‘Det her er forkert, og det er ikke, sådan vi er,’ skrev han på twitter klokken 14.17.

This is wrong and not who we are. Be peaceful and use your 1st Amendment rights, but don’t start acting like the other side. We have a country to save and this doesn’t help anyone. https://t.co/3oUAPxuwi9 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 6, 2021

I skærende kontrast til dette smed præsidenten brænde på det flammende bål. Klokken 14.24 kritiserede Trump i et tweet sin vicepræsident, Mike Pence, der var ved at udføre sin pligt. Helt som protokollerne foreskriver var Pence i færd med at optælle de valgmandsstemmer, der endeligt skulle erklære Joe Biden som officiel vinder af valget i November.

»Mike Pence havde ikke modet til at gøre det, der skulle gøres for at beskytte vores land og vores forfatning, og at give staterne en mulighed for at certificere de korrekte fakta og ikke bedrageriske og upræcise, som de tidligere er blevet bedt om at certificere. USA kræver sandheden!« skrev Trump.

Senator Lindsey O. Graham lykkedes med at komme igennem til Trumps datter, Ivanka, der befandt sig i Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus. Men heller ikke hun kunne få sin far til at tage affære og stoppe volden.

»De forsøgte alle at få ham til at tale og bede dem om at forlade stedet,« siger den republikanske senatorer om Trump-rådgiverne.

Tusindvis af Trump-tilhængere stormede Kongressen 6. januar. Foto: LEAH MILLIS

Først klokken 16.17 udsendte Donald Trump en video på Twitter, hvori han bad demonstranterne om at gå hjem. Han lod dem vide, at han 'elsker dem.'

Demokraterne i Repræsentanternes Hus har mandag fremlagt forslag om at stille præsident Donald Trump for en rigsret for "tilskyndelse til oprør" i forbindelse med angrebet mod kongresbygningen onsdag.

Donald Trump bliver således sandsynligvis den første præsident, der hele to gange bliver stillet for en rigsretssag.