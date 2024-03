Ifølge UNRWA-chef mangler der politisk vilje til at få nødhjælp ind til Gazas krigsramte befolkning.

Tal fra FN viser, at mængden af nødhjælp leveret til befolkningen i Gaza blev halveret i februar sammenlignet med måneden inden.

- Det var meningen, at hjælpen skulle øges og ikke mindskes for at adressere de store behov, som to millioner palæstinensere i desperate levevilkår har, siger Phillipe Lazzarini, der leder FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA.

- Blandt forhindringerne er mangel på politisk vilje, regelmæssig lukning af grænseovergangene, og mangel på sikkerhed på grund af militære operationer og kollaps af den civile orden.

Der er i gennemsnit kommet 98 landsbiler med nødhjælp om dagen ind i Gaza i februar, lyder det fra FN.

Israel, der har ført krig mod den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas siden 7. oktober, kontrollerer grænseovergangene ind i Gaza sammen med Egypten.

Lazzarini argumenterer for, at en våbenhvile og et stop for blokaden af Gaza er nødvendigt for at tillade livsvigtige nødhjælpsleverancer og levering af kommercielle varer.

UNRWA har den seneste tid trukket overskrifter på grund af anklager om, at nu tidligere ansatte i organisationen medvirkede i Hamas' angreb mod Israel.

Det har fået en række af organisationens vigtigste donorer - blandt andet USA, Storbritannien, Tyskland og Japan - til at sætte støtten på pause.

Den igangværende krig i Gaza blev udløst af et angreb fra Hamas og relaterede grupper. Angrebet kostede omkring 1200 personer livet i det sydlige Israel 7. oktober sidste år.

Israel har svaret tilbage med luftangreb og en landoffensiv i Gaza. Ifølge tal fra FN er 75 procent af befolkningen - svarende til næsten 1,7 millioner - blevet internt fordrevne som resultat af angrebene.

Sundhedssystemet er stort set kollapset, og mange mennesker bor i telte eller på gaden.

/ritzau/dpa