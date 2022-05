Lyt til artiklen

Putin skal stoppes.

Det var den soleklare konklusion, som aktivister, politiske ledere og meningsdannere nåede frem til i sidste uge, da de mødtes til Oslo Freedom Forum.

En sejr for Putin vil nemlig bane vejen for diktatorer og autoritære regimer verden over, var udmeldingen til Oslo Freedom Forum.

»Ukrainernes kamp for frihed er alles kamp for frihed,« siger vinder af Nobels fredspris, Tawakkol Karman til norske Dagbladet.

Karmen var selv på scenen til konferencen, som varede to dage. Her talte hun om diktatoreres betydning for verdensfreden.

Og diktatorer og autoritære ledere ser lige nu til Putin for inspiration, mener hun.

Tawakkol Karman er også kendt under navnet 'Revolutionens Mor'. Billede: Michal Krumphanzl (CTK via AP) Foto: Michal Krumphanzl Vis mere Tawakkol Karman er også kendt under navnet 'Revolutionens Mor'. Billede: Michal Krumphanzl (CTK via AP) Foto: Michal Krumphanzl

»Og diktatorer er den største trussel mod verdensfreden,« sagde hun til konferencen.

Yemenitiske Karman er den første arabiske kvinde til at vinde Nobels Fredspris. Hun ser blandt andre diktatorer som Bashar al-Assad i Syrien og Muhammad Bin Salman i Saudi Arabien som trusler for verdensfreden, og hun mener, at de er i alliance med Putin.

Karman er udtalt forkæmper for pressefrihed og menneskerettigheder og bor i ufrivillig eksil et hemmeligt sted.