Årets prismodtagere har taget kontrollen over evolutionen, oplyser nobelpriskomitéen på Twitter.

Stockholm. Frances H. Arnold, George P. Smith og Sir Gregory P. Winter modtager årets Nobelpris i kemi for deres arbejde med proteiner, oplyser nobelpriskomitéen onsdag.

Frances H. Arnold modtager halvdelen af prisen, mens George P. Smith og Gregory P. Winter modtager resten.

- Årets kemiske prismodtagere har taget kontrollen over evolutionen og anvendt de samme principper - genetisk forandring og udvælgelse - for at udvikle proteiner, som løser menneskehedens kemiske problemer, skriver nobelpriskomitéen på det sociale medie Twitter.

Arnold er amerikaner, og hun udførte den første rettede udvikling af enzymer, som er proteiner, der fremskynder kemiske reaktioner.

Ifølge Claus Felby, der er professor med speciale i skov, natur og biomasse ved Københavns Universitet, har Frances' forskning gjort hverdagen lidt grønnere.

- Helt konkret behøver man ikke at vaske sit tøj ved 60 grader eller 40 grader, men kan nøjes med 30 grader. Og det bliver ligeså godt - måske endda bedre end før, siger han.

Han fremhæver, enzymerne i vaskemiddel er blevet mere aktive. Derfor kan temperaturen skrues ned, og det giver besparelse på strøm og energi.

Hendes forskning har også berørt fødevarer, biobrændstoffer og materialer, fortæller Felby.

Smith, der også er amerikaner, har udviklet en metode, der kan bruges til at udvikle nye proteiner. Metoden kaldes "phage display". Her kan en virus, der inficerer bakterier, bruges til at udvikle nye proteiner.

Winter, der er fra Storbritannien, har brugt Smiths metode til at producere nye lægemidler.

Det første af lægemidlerne, som blev produceret, blev godkendt i 2002 og anvendes blandt andet til psoriasis og tarmsygdomme, skriver nyhedsbureauet TT.

Frances H. Arnold er den femte kvinde, der modtager Nobelprisen i kemi.

Prisen er siden 1901 blevet uddelt til blandt andre Marie Curie, Ernest Rutherford og Linus Pauling.

Marie Curie fik Nobelprisen i kemi for blandt andet at opdage stofferne polonium og radium. Hun har også modtaget Nobelprisen i fysik for hendes udforskning af radioaktivitet.

Curie blev den første person nogensinde til at modtage to Nobelpriser.

