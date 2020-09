I over 30 år er fredspris blevet uddelt på rådhuset i Oslo, men i år rykkes uddelingen til coronasikre rammer.

Den store uddeling af Nobels fredspris på rådhuset i Oslo aflyses på grund af coronapandemien.

Det oplyser Olav Njølstad, der er direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomitéen. Det skriver det norske medie NRK.

I over 30 år er prisen blevet uddelt på rådhuset, hvor der normalt deltager flere end 1000 gæster fra hele verden.

Men i år flyttes uddelingen, der afholdes 10. december, til en forelæsningssal i på universitetet i Oslo. Her får omkring 100 mennesker lov at deltage med stor afstand.

- Det er et mærkværdigt og udfordrende år på mange måder. Vi oplever det samme som mange andre, nemlig at ting må gøres på en ny måde, siger Olav Njølstad til NRK.

Uddelingen af de øvrige Nobelpriser, som normalt finder sted i koncerthuset i Stockholm, er ligeledes blevet aflyst.

- Vi ønsker, at lægge os på samme linje som Stockholm, og vi vil markere, at dette er et undtagelsesår. Derfor er det fint at rykke uddelingen til et andet lokale, siger Olav Njølstad.

/ritzau/