»Tillykke med fødselsdagen, Noa.«

Forældrene til den kidnappede israelske kvinde, Noa Argamani, sender en hjerteskærende besked til hende få dage efter hendes tilfangetagelse.

Videoen af den unge kvinde, der køres væk bag på en Hamas motorcykel, er blevet et billede på Israels mareridt.

Hun var en af de unge, der blev kidnappet fra en musikfestival under lørdagens terrorangreb.

Skrigende og med angsten malet i ansigtet blev hun kørt væk, mens hendes kæreste, Avi Nathan, hjælpeløs så til.

Også han er nu savnet.

B.T. har tidligere skrevet om Noa Argamani her.

Torsdag blev den unge studerende 26 år, og derfor delte hendes familie en fødselsdagshilsen på det sociale medie X i håb om, at den når frem til hende.

»Denne smukke kvinde hedder Noa. Hun blev taget som gidsel af Hamas under en musikfestival. I dag er det hendes 26 års fødselsdag,« skriver de et opslag på Israels officielle profil.

This beautiful woman is named Noa.



She was taken hostage by Hamas during a music festival.



Today is her 26th birthday.



Her parents ask that we all wish her a happy birthday with the hope that maybe somehow these messages will reach her.



Please share. #HappyBirthdayNoa pic.twitter.com/fFabfAov3e — Israel (@Israel) October 12, 2023

»Hendes forældre beder om, at vi alle ønsker hende tillykke med håb om, at beskeden på en eller anden måde når frem til hende.«

»Please share.«

En opfordring, som brugerne på X hurtigt tog til sig.

En af de mange, der har delt forældrenes hilsen, er Kathleen Andersson, som skriver:

»Tillykke med fødselsdagen, Noa! Gid at du må fejrer din 27. fødselsdag i sikkerhed.«

Mindst 260 festivaldeltagere mistede livet i terrorangrebet.

Følg B.T.s liveblog om situationen i Israel og Gaza her.