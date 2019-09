Hiroto Saikawa har trukket sig som topchef for Nissan. Det vides ikke, hvem der skal overtage jobbet.

Den japanske bilproducent Nissans administrerende direktør, Hiroto Saikawa, træder tilbage den 16. september.

Det oplyser Nissans bestyrelsesformand, Yasushi Kimura.

Han bliver midlertidigt erstattet af driftsdirektør Yasuhi Kimura, mens Nissan leder efter en ny permanent topchef.

Saikawa har været under stigende pres om at forlade sin post. Årsagen er, at han i sidste uge indrømmede at have taget imod tvivlsomme betalinger.

Han har stået i spidsen for bilproducenten, efter at den tidligere skandaleramte topchef Carlos Ghosn sidste år blev anholdt og smidt ud.

Carlos Ghosn er anklaget for skattefusk og officielt sigtet for tre separate forhold. Han er løsladt mod kaution og afventer sin retssag.

Han har erklæret sig uskyldig.

/ritzau/Reuters