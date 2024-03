Donald Trumps sidste modstander i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat trækker sig.

Nikki Haley opgiver at blive Republikanernes præsidentkandidat og overlader scenen til tidligere præsident Donald Trump.

Det siger hun onsdag eftermiddag under en tale i den amerikanske delstat South Carolina. Talen blev transmitteret på blandt andet CNN og BBC.

- Tiden er kommet til at suspendere min kampagne, siger Haley.

Udmeldingen fra Nikki Haley kommer dagen efter Super Tuesday, hvor der blev afholdt primærvalg i 15 amerikanske delstater og i territoriet Amerikansk Samoa.

Her vandt USA's tidligere præsident Donald Trump i alle delstater undtagen én. Nikki Haley vandt i delstaten Vermont i det nordøstlige USA.

Selv om hun trækker sig, giver Nikki Haley ikke udtryk for, at hun entydigt støtter Trump som Det Republikanske Partis præsidentkandidat.

- Det er nu op til Donald Trump at gøre sig fortjent til stemmerne fra de vælgere i og uden for vores parti, som ikke stemte på ham, siger Haley.

Hun henviser tilsyneladende til de republikanske og uafhængige vælgere, som i primærvalgene har sat deres kryds ud for hendes navn.

Nikki Haley ønsker Donald Trump tillykke med, at han ender med at blive Republikanernes præsidentkandidat.

- Jeg vil ønske enhver, der måtte blive USA's præsident, held og lykke.

- Vores land er for dyrebart til at lade vores forskelligheder skille os ad, lyder det fra Nikki Haley, som er tidligere guvernør i South Carolina og tidligere FN-ambassadør for USA.

Som reaktion på at Haley kaster håndklædet i ringen, opfordrer Donald Trump sin modstanders støtter til at tilslutte sig Trumps politiske kampagne.

- Jeg vil gerne takke min familie, mine venner og Det Republikanske Parti for at hjælpe mig med at skabe den mest succesfulde Super Tuesday i historien.

- Og jeg vil desuden invitere alle Haleys støtter til at tilslutte sig den mægtigste bevægelse i vores nations historie, skriver Trump.

Super Tuesday er den dag i den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor der bliver afholdt primærvalg i flest delstater.

Flere delstater havde dog afholdt primærvalg forud for Super Tuesday.

Samlet nåede Nikki Haley at vinde over Trump i to delstater: Vermont og District of Columbia, hvor forbundshovedstaden Washington D.C. ligger.

Under primærvalgene skal der fordeles mandater mellem kandidaterne hos såvel Republikanerne som Demokraterne.

Den endelige nominering - altså udnævnelsen af Republikanernes præsidentkandidat - sker til juli, hvor knap 2500 delegerede mødes til et nationalt konvent i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Her skal de pege på, hvem de ønsker som kandidat.

På Super Tuesday var flere end en tredjedel af de delegerede på spil.

Mens der i nogle delstater var spænding forbundet med Republikanernes primærvalg på Super Tuesday, har Joe Biden, USA's siddende præsident, ikke nogen reelle udfordrere på Demokraternes side.

Efter at Nikki Haley har trukket sig fra valgkampen, oplyser Mitch McConnell, der er Republikanernes flertalsleder i Senatet, at han støtter op om Donald Trump som partiets præsidentkandidat.

Udmeldingen fra McConnell kommer ifølge Reuters i en udtalelse, der er sendt ud kort efter Nikki Haleys tale.

/ritzau/