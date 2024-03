Nikki Haley har sikret sig en sejr i Vermont ved Super Tuesday, forudser et analyseinstitut.

Nikki Haley ser ud til at vinde over Donald Trump i det republikanske primærvalg i Vermont

Det forudser analyseinstitutterne Decision Desk HQ og Edison Research ifølge Reuters.

Også det amerikanske nyhedsbureau AP har udråbt Haley som vinder.

Der er 17 delgerede på højkant i Vermont.

Omkring klokken 05.00 dansk tid er 92 procent af stemmerne talt op. Ifølge AP har Haley fået 50 procent af stemmerne mod 45,8 procent til tidligere præsident Donald Trump.

De resterende stemmer er gået til kandidater, der har trukket sig fra kapløbet om at blive Republikanernes kandidat til præsidentvalget.

Det er den første delstat, hvor Nikki Haley ser ud til at kunne sikre sig en sejr på Super Tuesday, hvor vælgerne skal stemme på deres foretrukne præsidentkandidat for de to partier i 15 delstater og et territorie.

Inden da har Haley vundet ét primærvalg. Det var i Washington D.C., hvor der var 19 delegerede på højkant.

Mens Haley omkring klokken 05.00 ser ud til at have vundet bare en enkelt delstat, ser det anderledes ud for hendes konkurrent, Donald Trump.

Han ser ud til at kunne kalde sig sejrherre i hele 12 delstater. Det drejer sig om Alabama, Arkansas, Californien, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas og Virginia.

Vermont anses ikke som en vigtig stat for Republikanerne. Ved de seneste fire præsidentvalg har delstaten staten stemt demokratisk.

Det Republikanske Parti i Vermont er mere moderat end i andre delstater.

Delstatens republikanske guvernør, Phil Scott, har offentligt tilkendegivet sin støtte til Nikki Haley.

Scott har ifølge New York Times tidligere sagt, at han ikke stemte på Trump de to gange, han har stillet op som præsident.

Han var i 2019 også den første republikaner til at støtte en rigsretssag mod Trump.

