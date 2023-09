»Et privilegeret plejehjem.«

Nikki Haley siger nu lige ud, at mange af de amerikanske politikere er for gamle og burde gå på pension.

Gennemsnitsalderen i senatet er 64 år.

Præsidenten er 80. Hans værste rival 77.

Formanden for Repræsentanternes Hus er 83, og senatets grand old woman er den 90-årige Dianne Feinstein.

Den republikanske præsidentkandidat Nikki Haley er selv 51 år, og efter denne uges episode, hvor Mitch McConnell frøs under et pressemøde, lægger hun ikke fingrene imellem.

I et interview med Fox News er hun nådesløs i sin kritik af partifællen.

»Det er trist. Ingen bør føle sig godt tilpas ved at se dette … Lige nu er Senatet det meste privilegerede plejehjem i landet,« siger Haley og tilføjer:

»Jeg mener, Mitch McConnell har gjort nogle fantastiske ting, og han fortjener hæder. Men du skal vide, når det er tid til at gå.«

SENATOR'S SCARE: The Capitol's physician announced whether the Senate Minority Leader is cleared to keep working. https://t.co/G7RMGexV90 pic.twitter.com/p3MyVkth60 — Fox News (@FoxNews) September 1, 2023

I USA har der længe været hvisket om, at Joe Biden er for gammel til at stille op til endnu en præsidentperiode. Vinder han, vil han være 86 år, når han forlader Det Hvide Hus.

Onsdag skabte den 81-årige McConnell overskrifter, da han for anden gang på kort tid nærmest frøs foran kameraet – under et pressemøde.

Den republikanske mindretalsleder i senatet gik helt i stå, da en journalist ville høre, om han havde tænkt sig at stille op til genvalg i 2026.

Noget lignende skete for McConnell under et pressemøde i juli.

I juli gik Mitch McConnell i stå på et pressemøde i Washington. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I juli gik Mitch McConnell i stå på et pressemøde i Washington. Foto: Drew Angerer/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere FN-ambassadør Nikki Haley stiller selv op som republikansk præsidentkandidat til valget næste år, og hun har tidligere gjort sig til talsmand for at indføre en mentaltest af politikere over 75 år.

Et forslag, som hun har gentaget siden onsdagens episode med Mitch McConnell.

»Det her er mennesker, som tager beslutninger om vores nationale sikkerhed. De tager beslutninger om økonomien. Om grænserne. Vi må vide, at de er i topform. Det kan du ikke sige er tilfældet, når du ser på Kongressen.«

»Vi bliver nødt til at få nye ansigter, nye stemmer, yngre generationer, som bliver involveret i lovgivningsarbejdet. Og vi skal have alle de andre til at forstå, når det er på tide at sige stop.«

Torsdag meddelte staben omkring McConnell, at den republikanske leder er blevet undersøgt at neurologer.

De melder ham i fin form til at fortsætte i jobbet.

Herfra lyder forklaringen, at der er tale om svimmelhed, som er en normal følge af den hjernerystelse, McConnell pådrog sig under et fald i foråret.