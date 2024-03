Trumps modstander i de amerikanske primærvalg siger på Super Tuesday, at hun altid vil være republikaner.

Nikki Haley har ingen planer om at stille op ved det kommende amerikanske præsidentvalg som uafhængig kandidat, hvis hun taber kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat mod Donald Trump.

Det slår Nikki Haley fast i et interview med den amerikanske tv-station Fox News på Super Tuesday.

- Jeg er konservativ republikaner. Det har jeg været hele mit liv. Og problemet er lige nu, at alle siger, at man er demokrat, hvis man ikke støtter Donald Trump. Det er skrækkeligt, siger hun til Fox News.

Super Tuesday er den dag i opløbet til præsidentvalget, hvor flest delstater afholder primærvalg eller caucus. Tirsdag kan de amerikanske vælgere stemme i 15 delstater og et amerikansk territorium.

Ved at afholde primærvalg og caucus finder Republikanerne såvel som Demokraterne deres kandidat til det forestående præsidentvalg. Caucus er en form for vælgermøder.

Nikki Haley, der er tidligere guvernør i South Carolina, er den eneste tilbageværende republikanske udfordrer til tidligere præsident Donald Trump.

Trump er i meningsmålingerne langt foran Haley og har foreløbig vundet de fleste primærvalg.

Haley har vundet ét: primærvalget i District of Columbia, hvor forbundshovedstaden Washington D.C. ligger.

Donald Trump har opfordret sin modstander til at trække sig fra primærvalgene, men det vil hun ikke.

Og skulle hun ende med at tabe kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat, vil hun altså ikke forsøge at blive præsident uden tilknytning til et af de etablerede politiske partier.

- Jeg har sagt mange, mange gange, at jeg ikke vil stille op som uafhængig. Jeg vil ikke stille op som løsgænger, for jeg er republikaner, lyder det fra Nikki Haley i interviewet med Fox News.

Hos rivalerne i Demokraterne er der tre kandidater. Det er USA's siddende præsident, Joe Biden, samt Dean Phillips og Marianne Williamson.

Biden er dog den eneste af de tre, der har en reel chance for at blive præsidentkandidat.

Ved primærvalgene stemmer vælgerne på deres foretrukne kandidat ved hemmelige stemmeafgivelser. Derefter bliver der på baggrund af stemmeafgivelsen udpeget delegerede til partiernes konventer.

Det er de delegerede, der i sidste ende på et nationalt konvent - hos henholdsvis Republikanerne og Demokraterne - skal pege på, hvem de ønsker som præsidentkandidat.

På Super Tuesday bliver typisk omkring en tredjedel af de delegerede fordelt mellem kandidaterne.

/ritzau/