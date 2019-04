'Klamt', 'ulækkert' og 'frastødende'.

Det er blot nogle af de gloser, som rasende Instagram-brugere benytter til at beskrive Nike's seneste reklamebillede for en sportsbh.

Og det er bestemt ikke sportsbh'en, som har fået folk til tasterne.

Det er i stedet den unge models armhule, som af flere bliver kritiseret, fordi hun ikke har fjernet sit hår under armen(e), før hun stod model for sportsgiganten.

Den nigeriansk-amerikanske model er sangerinden Annahstasia, og hun bliver blandt andet beskyldt for at være 'uhygiejnisk' og 'klam', fordi hun altså viser håret under armene frem.

'Du burde virkelig barbere den armhule. Klamt,' skriver en bruger.

'Stop med det feministiske vrøvl. Det er ikke ok. Det er forkert,' skriver en anden, mens en tredje fuldstændig lukker de folk, der argumenterer for, at armhule-hår er naturligt, ned:

'Det er noget vrøvl! Barber det lort! Ellers kan vi lige så godt gå tilbage til at være hulemænd- og kvinder. For det er jo naturligt,' lyder det sarkastisk.

Burde Nike have brugt en model uden hår under armene til at reklamere for sports-bh'en?

Billedet har fået mere end 7.000 kommentarer på to døgn. Siden medier har beskrevet det voldsomme had mod armhulehåret er flere brugere dog begyndt at træde til og forsvare modellen.

Opslaget har således fået mere end 185.000 'likes', og flere brugere kommenterer, at de såkaldte 'haters' skal tie stille.

'Dette billede er flot på så mange måder. Denne smukke kvinde fortjener mere kærlighed. Al den had er unødvendig.' skriver en bruger til billedet.

'Det gør ikke nogen mere ulækker eller til mindre en kvinde, at hun er behåret,' skriver en anden.