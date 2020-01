Sportstøjsfirmaet Nike har stoppet al onlinesalg af udstyr af mærket Kobe Bryant.

Når køberne søger efter Bryants produkter på Nikes website, bliver de i stedet dirigeret hen til en udtalelse fra firmaet om stjernens død.

Beslutningen om at stoppe med det digitale salg af produkterne skal ses som et middel til at stoppe de folk, der agter at profitere på basketball-legendens alt for tidlige død.

Der er tale om folk, der kan tænkes at ville videresælge genstandene til en pris, der ligger langt over den, Nike tager. Det rapporterer tv-stationen ESPN, som citerer kilder i Nike.

Ud over Nikes bekymring over at sælge produkter, som kan videresælges med profit, har flere forretninger i USA foretaget sig noget lignende.

»Vi sælger ikke foreløbigt noget fra Kobe,« hedder det på RIF Los Angeles i en udtalelse. »Alt Kobe-udstyr er blevet taget af hylderne, og alle onlineordrer er blevet tilbagebetalt.«

I løbet af de sidste 24 timer er nogle kunder simpelthen gået amok. Nogle steder sælges Kobe Bryants sneakers for mellem 200 og 300 procent i merpris.

»På grund af Kobe Bryants død - og af respekt for hans efterladte - vil vi ikke acceptere nogen ændring i prisen på Kobes effekter,« siger Las Vegas-baserede Urben Necessities.

Den 41-årige Kobe Bryant og hans 13 år gamle datter Gianna blev dræbt ammen med syv andre mennesker, da helikopteren, som de fløj i, styrtede ned nær Los Angeles i Californien.

I en udtalelse på deres website kalder Nike den femdobbelte NBA vinder for 'en af de største sportsfolk i sin generation.«

»Vi sender den dybeste sympati til dem, som var Kobe Bryant nærmest, specielt hans familie og venner,« skriver firmaet.

»Han var et elsket medlem af Nikes familie. Vi vil savne ham meget. Mamba for evigt,« tilføjer de.