Julen er aflyst. Alle borgere i London og det sydøstlige England skal i stedet blive indendørs og må ikke forlade landet - i hverfald indtil den 30. december og formodentlig endnu længere.

Det var den kedelige besked en tydeligt mærket Boris Johnson gav sine landsmænd ved et pressemøde lørdag eftermiddag.

Årsagen til de drastiske tiltag er, at en ny mutation af Covid-19 har spredt sig i det sydlige England med lynets hast, og at den nu udgør hele 60 % af al covid-smitte i London. Samtidig melder den britiske regering nu klart ud, at den nye muterede virus-variant er mere smitsom end de hidtidige.

På en serie grafer kunne man ved pressemødet se, hvor dramtisk den nye smittestigning er - og det var ikke et behageligt syn.

Virus formodes at være opstået i Kent ved Englands sydøstlige kyst i september. Den har så spredt sig til London og derfor videre rundt i landet. Den er også rejst over den engelske kanal, og er allerede konstateret i Danmark.

Det betyder også, at der er en klar mulighed for, at Danmark om kort tid kan stå i et lignende situation som England. Statens Serum Institut fortalte tidligere på ugen til B.T., at der kun var fundet et par håndfulde af tilfælde i Danmark, men det er jo også først for et par dage siden man er begyndt at kigge efter. Går udviklingen bare tilnærmelsesvis som i London, så kan den danske regering hurtigt blive tvunget til drastiske skridt.

Der er, ifølge Patrick Valance, den britiske regerings chefvidenskabsmand, ikke noget der tyder på, at den nye variant af Covid er mere dødelig eller gør folk mere syge. Omvendt ser det desværre heller ikke ud til at folk bliver mindre syge. Hospitalsindlæggelsen i London og omegn er steget voldsomt de seneste uger.

Den nye covid-variant har 22 små mutationer. Der har derfor været frygt for, at den nye variant ville været mere mostandsdygtig overfor vaccinerne, Men det er der, ifølge Patrik Balance, ikke noget der tyder på.

»Teoretisk er det muligt, at en sådan mutation kan påvirke vacciners evne til at virke, men vi har ikke fundet nogen indikation på, at det er tilfældet,« sagde Valance ved pressemødet.

Fra midnat vil det ikke længere være tilladt for Londons beboere at forlade landet. De må heller ikke køre på besøg til andre del af Storbritannien over julen. Det vil komme til i den grad at påvirke julen for millioner af mennesker, og Boris Johnson beklagede da også udviklingen.

»Det er med et tungt hjerte at jeg træffer disse beslutninger, men ´jeg ser ingen anden udvej,« sagde Boris Johnson.

London føltes allerede før i dag mennesketom. Jeg talte efterfølgende med flere bekendte i byen, der sporenstregs pakkede kufferterne og forlod London. Mange andre i storbyen er ikke så heldige at kunne reagere så hurtigt, og de ser nu frem til en mørk og skræmmende jul.

Verdens øjne vil de næste dage skele ængsteligt til det topsikrede britiske regerings-laboratorium i Porton Down, hvor det muterede virus lige nu undersøges for om det kan få indvirkning på de vacciner, der netop rulles ud i millionvis verden over. Det er endnu langt fra en Wuhan-situation, men på alvoren ved pressemødet kunne man fornemme, at situationen med den nye London-virus er stærkt bekymrende.