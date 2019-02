Få timer før valglokalerne skulle åbne lørdag, er præsidentvalget i Nigeria blevet udskudt til næste lørdag.

Få timer før valgstederne efter planen skulle åbne, er lørdagens præsident- og parlamentsvalg i Nigeria blevet udskudt i en uge til den 23. februar.

Det oplyser Mahmood Yakubu, der er formand for landets valgkommission, natten til lørdag dansk tid.

Han begrunder udskydelsen med, at den er nødvendig for at sikre et frit og retfærdigt valg.

/ritzau/Reuters