Britiske politikere i Europa-Parlamentet kan gøre krav på 64.000 kroner før skat om måneden, når båndet kappes til Bruxelles. For de mest erfarne som EU-kritiske Nigel Farage stopper lønningerne først ved 172.000 euro, svarende til næsten 1,3 millioner kroner.

Selv om britiske politikere ikke længere skal møde op på deres EU-kontorer i Strasbourg og Bruxelles efter 29. marts i år, sætter Brexit ikke en prop i EU-systemets lønninger.

Det afslører et 22 sider langt dokument, som er rundsendt til de 73 britiske medlemmer af Europa-Parlamentet, ifølge mediet Politico.

Dokumentet skitserer de formelle rettigheder om alt fra antallet af flyttekasser, der kan sendes hjem på EUs regning, til aflevering af iPads og krav på løn efter endt tjeneste.

Selv om briterne selv har valgt at trække stikket til EU og kalde deres folkevalgte politikere hjem, har de britiske politikere samme rettigheder som andre EP-medlemmer, der stopper deres parlamentariske arbejde.

Det betyder, at de i alt 73 britiske parlamentarikere kan kræve en »overgangsydelse« på 8.611,31 euro pr. måned før skat i op til to år, afhængigt af hvor længe de har arbejdet i parlamentet.

Overgangslønnen er den samme, som andre EP-medlemmer modtager, og har man eksempelvis været ansat i ti år, har man ret til ti måneders overgangsløn.

Dermed kan brexiteers som Nigel Farage og Daniel Hannan, som begge begyndte deres politiske arbejde i parlamentet i 1999, gøre krav på over 172.000 euro, forudsat at de ikke påtager sig andet politisk arbejde i 20 måneder efter skæringsdagen for Brexit.

Ifølge Politico har de britiske politikere også ret til at få refunderet halvdelen af deres såkaldte blyantspenge i tre måneder efter deres exit. Der kræves ikke beviser for, hvordan blyantspengene rent faktisk bruges. Omregnet har de britiske politikere ret til yderligere tre gange 2.208 euro eller godt 49.000 danske kroner.

Den danske EU-parlamentariker Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU lagde i december 2016 sin løn og diæter frem for Berlingskes læsere for at skabe debat om fryns i EU-systemet.

»Det er vældigt mange penge, som EU-skatteborgere skal betale. Jeg synes jo, at de skulle frasige sig dem,« indleder hun og uddyber:

»Eftervederlag kan være fornuftigt i kortere perioder, fordi det er en garanti for, at politikere ikke søger arbejde, mens de skal lave lovgivning. Men to år er i mine øjne absurd, uanset om ens land melder sig ud, eller om man ikke bliver genvalgt.«