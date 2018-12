Den britiske politiker Nigel Farage forlader Ukip. Han mener, at partiet har mistet fokus, skriver han.

Den britiske politiker Nigel Farage forlader Ukip, det parti han selv var med til at stifte og var formand for i en længere årrække. Det skriver han i avisen The Telegraph.

Ukip, UK Independence Party, var afgørende i forhold at presse daværende premierminister David Cameron til at udskrive afstemningen om medlemskabet af EU. I årtier har partiet ført en indvandrings- og EU-skeptisk linje.

- Jeg forlader i dag Ukip. Der er en enorm plads til et brexit-parti i britisk politik, men den vil ikke blive taget af Ukip, skriver Farage.

I kronikken i The Telegraph beskriver Nigel Farage sin oplevelse på den seneste Ukip-konference.

- En af grundene til Ukip's succes har været, at det ekskluderede ekstremister og fokuserede på at organisere og føre valgkamp. Jeg advarede om, at enhver forandring i denne linje ville gøre ubodelig skade på partiet.

- Da jeg gik tilbage til min plads blev jeg mødt af flere vrede unde mænd - røde i hovedet og lettere aggressive - der alle virkede besatte af islam og Tommy Robinson, skriver Nigel Farage.

Tommy Robinson er en højrefløjsaktivist, der flere gange er blevet fængslet for ulovlig adfærd. Han er blevet en martyr for den yderste højrefløj i Storbritannien.

Nigel Farage blev i 2016 - da resultatet af Storbritanniens afstemning om medlemskab af EU stod klart - stærkt kritiseret for ikke at have nogen reelle forslag til, hvordan brexit skulle gennemføres.

Han kritiserede i stedet regeringen, der havde kæmpet for at holde Storbritannien i EU, for ikke at have en plan for udtrædelsen.

Nigel Farage valgte få uger efter valget at træde tilbage som leder for Ukip og fra politisk arbejde i Storbritannien. Efterfølgende har han dog annonceret, at han kunne vende tilbage.

Nigel Farage er også kritiseret for, at han er blevet siddende i EU-Parlamentet, hvor han har haft et mandat siden 1999.

- Jeg er overrasket over, at du er her. Du kæmpede for brexit. Briterne har stemt for brexit. Hvorfor er du her?, sagde formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker, da Farage vendte tilbage.

Nigel Farages periode i EU-Parlamentet udløber i 2019.

/ritzau/