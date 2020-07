Om præcis én uge lander der en længe ventet og meget efterspurgt bog på butikshylderne verden over.

Donald Trumps niece, Mary Trump, har nemlig forfattet 240 sider, der stiller ind på præsidenten fra et familiært perspektivt.

Og efter alt at dømme indeholder den nogle ganske voldsomme detaljer.

Ifølge Dagbladet fremgår det eksempelvis på bogens bagside, at Donald Trump blev udsat for børnemishandling i sine unge år.

'Børnemishandling er, i nogen grad, et spørgsmål om 'for meget' eller 'ikke nok'. Donalds mor blev syg, da han var to og et halvt år gammel. Det fratog ham pludselig hans vigtigste kilde til trøst og menneskelige kontakt. Hans far, Fred, blev den eneste tilgængelige forældre, men Fred mente ikke, at det var hans opgave at håndtere små børn og fortsatte i stedet sit '12-timer-om-dagen-seks-dage-om-ugen'-job i Trump Management, som om at hans barn bare kunne passe sig selv,' fremgår det af uddraget.

Trump i 1994 Foto: DON EMMERT Vis mere Trump i 1994 Foto: DON EMMERT

Niecen skriver endvidere, at den manglende forælderkontakt har givet Donald Trump livslange ar og har formet den mand, der i dag sidder i Det Hvide Hus i Washington D.C.

Egentlig skulle bogen, 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man', først udkomme i slutningen af juli, men grundet stor efterspørgsel er forlaget og Mary Trump kommet på andre tanker.

Udgivelsesdatoen er nemlig blevet skubbet to uger frem, hvorfor den nu kan købes fra den 7. juli.

Allerede på nuværende tidspunkt har forlaget trykt 75.000 eksemplarer, og bogen ligger nummer et på Amazons bestsellerliste, inden den overhovedet er udkommet, skriver CNN.

Donald Trump i 1991 Foto: HERB SWANSON Vis mere Donald Trump i 1991 Foto: HERB SWANSON

Mary Trump er datter af Fred Trump Jr., præsidentens storebror, som døde i 1981 i en alder af 42 år på grund af komplikationer fra alkoholisme.

Den 240 sider lange bog beskriver begivenheder, som Mary Trump var vidne til som barn, mens hun tilbragte tid i sine bedsteforældres hus i New York-bydelen Queens, hvor hendes onkel og hans fire søskende voksede op.

'Hun beskriver et mareridt af traumer, destruktive forhold og en tragisk kombination af forsømmelse og overgreb,' skriver forlæggeren, Simon & Schuster, i en pressemeddelelse.

Mary Trump, der er klinisk psykolog, hævder blandt andet, at Donald Trump afviste og latterliggjorde sin egen far, da han begyndte af få Alzheimers, selv om han var sin fars yndlingssøn.

I bogen argumenterer hun for, 'at enkeltstående begivenheder og generelle familiemønstre skabte en ødelagt mand, som i dag sidder i Det Ovale Værelse', oplyser Simon & Schuster.