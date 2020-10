Den franske ekspræsident modtog ifølge sigtelse ulovlige kampagnemidler fra Libyen før sin valgsejr.

Den franske ekspræsident Nicolas Sarkozy er sigtet for at have modtaget valgkampbidrag fra Libyens tidligere leder Muammar Gaddafi i 2007.

Det oplyser anklageren i sagen ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Allerede i 2018 blev Nicolas Sarkozy sigtet for blandt andet korruption og ulovlig kampagnefinansiering.

Nicolas Sarkozy har nægtet alle beskyldninger i sagen.

Opdateres...

/ritzau/