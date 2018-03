Frankrigs ekspræsident Nicolas Sarkozy mistænkes for at have modtaget millioner af euro fra Muammar Gaddafi.

Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy er tirsdag tilbageholdt af politiet, der undersøger libyske bidrag til hans valgkamp i 2007.

Det oplyser en kilde ved domstolene.

Sarkozy skal i 2007 have fået millioner af euro fra Libyens tidligere leder, Muammar Gaddafi.

I klippet over artiklen kan du se indsættelsesceremonien fra 2012, hvor Sarkozy overdrog hemmelige koder og dokumenter til sin efterfølger, Hollande.

En kilde siger til AP, at Sarkozy tirsdag formiddag afhøres af politiet på stationen i Nanterre vest for Paris

Frankrig indledte i 2013 en undersøgelse af de mange beskyldninger om ulovlige bidrag fra Libyen.

Brice Hortefeux, en tidligere minister under Sarkozys regering, blev tirsdag morgen også afhørt af politiet i Libyen-sagen. Det siger en anden kilde tæt på efterforskningen.

Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012. Han har altid benægtet, at han skulle have fået ulovlige bidrag til sin valgkamp.

Anklagen om den libyske forbindelse har han betegnet som "grotesk".

Sagen fik først for alvor vinger, da en fransklibanesisk embedsmand Ziad Takieddine fortalte mediet Mediapart om sin rolle.

Han fortalte, at han afleverede kufferter med fem millioner euro i kontanter, som han havde hentet i Libyen, til Sarkozy og dennes tidligere stabschef Claude Gueant.

I alt efterforsker politiet påstande om, at 50 millioner euro blev kanaliseret til Sarkozy og hans valgkamp.

Det er et beløb, der ligger langt over, hvad der er tilladt for politiske kampagner. Det lyder på 21 millioner euro, skriver AP.

Takieddine fortalte Mediapart, at han havde fået de fem millioner euro af chefen for Gaddafis efterretningstjeneste. Det skulle være sket på rejser i slutningen af 2016 og 2017.

Han fortalte, at han ved tre lejligheder gav pengene til Sarkozy og Gueant.

Det skete i Indenrigsministeriet, hvor Sarkozy dengang var minister.

/ritzau/