For lidt over en uge siden ankom Nicolaj Ertman på 21 år og hans to venner og kollegaer til Israel, hvor de havde planlagt en uges ferie.

Og selv om der var tegn på, der var noget under opsejling, da de landede, havde de ingen ide om, hvor hurtigt situationen ville udvikle sig.

»Da vi ankom lørdag den 7. Marts var Bethlehem lukket på grund af frygten for coronavirus, men det virkede ikke så slemt,« fortæller Nicolaj Ertman, der fortsatte ferien med sine to venner.

Det danske trekløver arbejder til hverdag for Playstation Support i Cypern, og planen var, at de skulle vende tilbage på arbejde efter en uges ferie.

Men søndag aften stod det klart, at det kan blive en udfordring.

»Vi skulle være fløjet i går, men da vi kom ud i lufthavnen og kiggede på en departurelist med alle flyene, kunne vi se, at vores ikke var på listen.«

Nicolaj Ertman fortæller, at flyselskabet fortalte, at flyet var aflyst.

Han og vennerne tog derfor en nat mere i Tel Aviv på et hostel og har købt billetter til en ny flyafgang mandag, der lander i den modsatte ende af Cypern i forhold til deres hjem og arbejde.

Vennerne fotograferet foran grædemuren i begyndelsen af ferien, inden det stod klart, at de ville blive fanget i Israel. (Privatfoto)

Men mandag formiddag fik de en besked fra Ryanair, som de skal flyve med. Kan man som flypassager ikke skaffe en lægeerklæring, der siger, at man ikke er smittet med coronavirus, bliver man ikke lukket ind i Cypern og skal formentlig i 14 dages karantæne, når man lander.

»Det hele er lidt op og ned lige nu, og vi har svært ved ikke at tænke på andet. Der er også blevet banket en del i bordet siden i går,« fortæller Nicolaj Ertman.

Udenrigsministeriet har rådet ham og hans rejsekammerater til at vende tilbage til Danmark, hvis det ikke er lykkedes dem at komme til Cypern indenfor de næste 24 timer.

»Men det er heller ikke let, der går jo ingen fly til Danmark fra Tel Aviv,« fortæller Nicolaj Ertman.

Vennerne har derfor talt om at flyve til London, leje en bil og så køre derfra om nødvendigt, selv om de bekymrer sig for, at grænserne i Frankring kan blive lukket, inden de når hjem.

Som udgangspunkt vil de tre unge danskere dog gerne tilbage på arbejde i Cypern.

»Vores kollegaer fortæller os, at de har virkelig travlt. Med alle de skolelukninger og så videre, har børn og voksne jo pludselig fået masser af tid til at spille PlayStation.«