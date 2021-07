»Det er fuldstændig vanvittigt, det jeg har været vidne til.«

Det kan Nicolai Larsen fra Hillerød fortælle, da B.T. fredag aften får ham i røret fra en forbindelse i Tyrkiet.

Han har indtil torsdag eftermiddag holdt ferie sammen med sin hustru og to børn på otte og 15 år i den tyrkiske by Side, der ligger ud til Middelhavet, men måtte flygte til byen Antalya tæt på lufthavnen for at komme til Danmark tidligt lørdag morgen.

Alt sammen på grund af de voldsomme skovbrande, der hærger i netop Antalya-området.

Sorte skyer ved hotellet i Side. Privatfoto.

»Vi kunne se, at brandene kom tættere og tættere på, men vi fik ikke ret meget at vide,« fortæller Nicolai Larsen.

»Derfor kontaktede jeg vores forsikringsselskab og Udenrigsministeriet for at høre, hvad der skete, men de sagde, at der ikke var nogen fare i vores område (Side, red.),« fortsætter han.

Men i Side var situationen en anden, end den Udenrigsministeriet kunne berette om.

For branden var under en kilometer væk, og røg og aske dalede ned over hotellet, hvor familien opholdt sig. Samtidigt kom byens moskeer med varslinger om, at folk skulle holde sig væk fra vejene, så udrykningskøretøjer kunne komme til.

Aske på liggestolene. Privatfoto.

»Onsdag (28. juli, red.) klokken 13 begynder det at ryge nede ved hotellet. Her spørger jeg de ansatte, om det er brand. Men de siger, at vi bare skal tage det roligt, for skovbrande plejer hurtigt at komme under kontrol i området.«

Men for Nicolai Larsen og hustruen var det ikke ligefrem noget, der gjorde dem rolige. Tværtimod.

»Min kone og jeg sov ikke om natten mellem onsdag og torsdag for hele tiden at holde øje med branden. Vi prøvede at skærme børnene for, hvad der foregik, for at de ikke skulle gå i panik og blive alt for forskrækkede, men torsdag morgen var det svært at holde situationen hemmelig.«

Og det var også her ægteparret fra Hillerød vurderede, at de ikke kunne blive på hotellet meget længere.

Her kommer en helikopter med vand. Privatfoto.

For på det tidspunkt havde vandbombefly og helikoptere fløjet over hotellet med vand i næsten et døgn. Desuden var de fleste af hotellets gæster tjekket ud for at komme væk fra området.

Og det samme valgte familien Larsen at gøre.

Nicolai Larsen fik nemlig ringet til en lufthavnstransfer, som kom og hentede familien. På trods af, at det ikke havde været til at se mere end 100 meter frem.

Da familien ankommer til hotellet i Antalya for at vente på et fly til Danmark, bryder hustruen sammen.

»Jeg kan mærke, at der har været meget at se til, men det er nok først, når vi sidder på flyet, at det går op for mig, at det har været meget tæt på.«

Familien skulle oprindeligt hjem fra ferien i Tyrkiet 2. august, men er i skrivende stund i gang med at pakke for at komme med et fly hjem til Danmark.