»Det er naturligt for alle at have spekulationer, for sandheden er, at intet giver mening.«

I tolv dage har sagen om den britiske kvinde Nicola Bulley nu vakt både opsigt og undren. For ingen kan finde hende.

Hun blev sidst set om morgenen fredag den 27. januar, hvor hun var taget afsted for at gå en tur med sin hund, Willow, ved floden Wyre i Lancashire.

Forinden havde hun afleveret sine to døtre i deres skole i landsbyen.

Hun forsvandt kort efter, hun afleverede sine to døtre i skole. Foto: Lancashire Police

Hun blev set et par gange under gåturen – og klokken 08.53 den dag er det kommet frem, at hun sendte en e-mail til sin chef.

Kort efter klokken 09 loggede hun ind på et Teams-møde via sin mobil, men da mødet sluttede omkring en halv time senere, forblev hun logget på.

Omkring klokken 09.35 blev hendes mobiltelefon og hunden fundet ved en bænk nær floden af en anden hundelufter.

Siden har en massiv eftersøgning været i gang for at finde den 45-årige kvinde.

Her ses den savnede kvinde under gåturen med hunden Willow. Foto: Lancashire Police

Men det er endnu ikke lykkedes.

I øjeblikket arbejder politiet ud fra en formodning om, at Nicola Bulley på tragisk vis kan være faldet i floden og forsvundet på den vis.

Men hendes familie frygter, at der kan være tale om en kriminel handling, og at hun måske kan være blevet kidnappet.

»Nogen må vide noget. Folk forsvinder ikke bare ud i det blå,« har hendes søster, Louise Cunningham, ifølge CBS News udtalt.

I en skriftlig udtalelse mandag fortalte Nicolas kæreste, Paul Ansell, at deres døtre savner deres mor dybt:

»Der er nu gået ti dage, siden Nicola forsvandt, og jeg har to små piger, der savner deres mor helt desperat og har brug for at få hende tilbage,« lød det.

Til BBC har familievennen Heather Gibbons også fortalt, at spekulationerne omkring, hvad der er sket med Nicola, har været 'hårdt' for familien, ligesom det har været svært at se de mange nysgerrige strømme til området og nærmest forvandle det til en 'turistattraktion':

»Til et vist punkt forstår vi, at det er den menneskelige natur. Det er naturligt for alle at have spekulationer, for sandheden er, at intet giver mening,« fortæller hun.

Politiet formoder, hun kan være faldet i floden. Foto: Lancashire Police

På et pressemøde tirsdag gentog politiet dog, at man formoder, at den savnede kvinde er faldet i vandet.

Dog slog politiinspektør Sally Riley fra Lancashire Police også fast, at man undersøger al information, man modtager – også information, som indikerer, at noget andet måske kan være sket.

»Vi er på ingen måde lukket over for nogen bestemt undersøgelses-retning,« sagde hun ifølge BBC, før hun tilføjede:

»Alle disse omfattende undersøgelser har dog indtil videre ikke fundet noget bemærkelsesværdigt.«

Efterforskningen af sagen fortsætter onsdag.