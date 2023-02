Lyt til artiklen

En del af os synes måske indimellem, at et traditionelt parforhold bestående af to personer er rigeligt kompliceret.

Det gælder dog ikke for den 39-årige amerikaner Nick Davis, der tilsyneladende ikke har problemer med at holde styr på flere parforhold ad gangen.

Davis har nemlig udvidet sit ægteskab til at inkludere ikke bare én, men tre kvinder.

Og ifølge Davis er den model så fordelagtig for mænd, at han nu i New York Post anbefaler den til andre mænd.

Ifølge Nick Davis er den helt store fordel ved at udvide ægteskabet til at inkludere flere koner nemlig, at han nu som mand slet ikke har behov for at arbejde – det tager de tre kvinder i ægteskabet sig nemlig af.

Ifølge Davis er hans liv med tre koner ligesom et skakspil, »hvor kongen ikke bevæger sig ret meget rundt,« mens dronningen – eller i dette tilfælde dronningerne, har al magten og tjener pengene, mens han kan gå hjemme.

Den 39-årige far til to mødte sin første kone, Jennifer, for mere end 15 år siden. Ni år senere tilføjede parret April til ægteskabet.



Den tredje kone, Danielle, blev en del af konstellationen sidste år, da den polyamorøse familie medvirkede i realityprogrammet 'Seeking Sister Wife'.

I juni sidste år blev den polyamorøse familie udvidet med deres første fælles barn, som Davis' første kone, Jennifer fødte. David havde i forvejen en teenagesøn fra et tidligere forhold.