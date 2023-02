Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nicaragua har løsladt 222 af de 245 fængslede kritikere af præsident Daniel Ortega. De er blevet deporteret til USA, som hilser det velkomment.

Udenrigsministeriet i USA siger, at det er et godt træk, som er blevet taget af Nicaraguas regering helt alene.

Mellem de løsladte er oppositionspolitikere, som ellers havde planlagt at deltage i præsidentvalget i 2021. Men de blev fængslet inden da. Det skriver BBC.

Men hans opposition sad i fængsel, så vandt Ortega for fjerde gang i træk præsidentposten. Han har siddet på magten siden 2007.

En gruppe nicaraguanere i Costa Rica, viser deres glæde over frigivelsen af fangerne. Foto: Jeffrey Arguedas Vis mere En gruppe nicaraguanere i Costa Rica, viser deres glæde over frigivelsen af fangerne. Foto: Jeffrey Arguedas

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at han ikke ved, hvornår Nicaragua er klar til at ændre sit syn på menneskerettigheder.

Han sagde: »Vi er glade for at modtage dem, og jeg er glad for, at de kommer ud.«

Daniel Ortega derimod kalder på lokalt tv de løsladte fanger for 'agenter', der forsøge at underminere den nationale suverænitet.

»Lad dem blot beholde de lejesoldater,« siger han.

De er meget glade for løsladelsen af deres landsmænd i Nicaragua. De demonstrerer deres glæde i Costa Rica, der er landets sydlige nabo. Foto: Jeffrey Arguedas Vis mere De er meget glade for løsladelsen af deres landsmænd i Nicaragua. De demonstrerer deres glæde i Costa Rica, der er landets sydlige nabo. Foto: Jeffrey Arguedas

De, der er blevet løsladt, har blevet frataget deres nicaraguanske statsborgerskab. Og de betegnes som forrædere af styret.

Biden betegnede allerede i 2021 valget i Nicaragua som »en pantomime«, og amerikanerne har presset på for at få fangerne frigivet.

De har sågar været med til at arrangere et charterfly, som hjalp de tidligere fanger til at flyve til Dulles lufthavn nær Washington, D.C.

En studenteroppositionsgruppe, Nicaraguan University Alliance, siger at to af dens medlemmer, Lesther Alemán og Max Jerez, var om bord på flyet, da det lettede med kurs mod USA.

Gruppen lover at fortsætte med at kæmpe for rettighederne for dem, der er sendt til USA. Så de en dag kan »vende tilbage fra eksil, og igen kan udfolde deres rettigheder.«