Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En mand er blevet dømt skyldig i mordet på niårige Olivia Pratt-Korbel.

Det skriver Sky News.

Den niårige pige døde i august sidste år, efter Thomas Cashman affyrede flere skud ind i familiens hjem i Dovecot, Liverpool.

Han er nu blevet kendt skyldig i mord, mordforsøg og flere andre tiltaler af Manchester Crown Court.

Den skyldige beskrives som værende narkohandler, og han var ude for at dræbe en anden mand den skæbnesvangre dag.

Hvor længe Thomas Cashman skal i fængsel, bliver afgjort 3. april.

Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Vis mere Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år.

Sky News skriver, at moren til Olivia Pratt-Korbel, Cheryl Korbel, sad i retten med sine børn og en bamse. Der var tårer fra familien, da dommen blev læst op.

Serena Kennedy fra Merseyside Politi beskrev kort efter Thomas Cashman som en »kujon«.

»Han er afskyelig. Han gjorde et stort nummer ud af at være far under retssagen, og alligevel har han sendt Olivias familie igennem denne prøvelse. Jeg håber, at han hver morgen, når han vågner op bag tremmer, og hver aften, når han går i seng, tænker over, hvad han har udsat Olivias familie for,« siger hun til Sky News.

I løbet af retssagen kom det frem, at Thomas Cashman havde brugt hele dagen for den niåriges død på at lure på sit oprindelige mål, en dømt indbrudstyv ved navn Joseph Nee. Ifølge anklageren havde han »mord i tankerne«.

Da han skød efter Joseph Nee, flygtede han ind i Olivia Pratt-Korbels hus, hvor Thomas Cashman begyndte at skyde ind.

Her ramte en kugle Cheryl Korbel på hånden, før den ramte hendes niårige datter i brystet, og pigen døde.