Planen var egentlig, at den niårige Laurent Simons fra Belgien skulle have har modtaget sin bacherlorgrad i elektroteknologi fra Eindhovens tekniske universitet i Holland i december.

Men det ser ikke længere ud til at blive en realitet.

Såmænd ikke, fordi den unge dreng ikke er i stand til at gennemføre den uddannelse, han startede på for små ni måneder siden, og som normalt tager tre år.

Nej, det handler simpelthen om, at der er opstået uenigheder mellem drengens forældre og universitetet. Det skriver CNN, der har talt med begge parter.

Til mediet forklarer en talsmand fra universitetet, at man har anbefalet drengen og familien at vente med at dimittere til midten af 2020 - simpelthen på grund af antallet af eksamener, han ellers skal nå på ganske kort tid.

'Det ville - på alle måder - stadig være en ufatteligt stram tidsplan,' lyder det i en udtalelse.

Heri forklarer universitetet også, at Laurent Simons' far flere gange har gentaget til eksplicitte ønske om, at hans søn skulle have sin bachelorgrad, inden han fyldte 10 år..

Faren, Alexander Simons forklarer dog, at familien ikke tidligere er blevet gjort opmærksomme på, at der skulle være et problem med den stramme tidsplan.

Familien har derfor valgt at tage den niårige dreng ud af universitet i Holland, da planen for den unge mands uddannelsesvej ellers ikke kan gå op.

Laurent Simons er nemlig blevet tilbudt at få en doktorgrad på et universitet i USA:

»Nogle gange må man træffe et valg. Hvis han lader tilbuddet passere nu, ved vi ikke, om han nogensinde får sådan en mulighed igen,« siger Alexander Simons.

Uanset hvilken vej den unge, kloge knægt vælger at gå, er hans drøm at kunne udvikle 'kunstige organer, der kan forlænge menneskers levetid'. Årsagen er, at han vil hjælpe folk som sine bedsteforældre.