I torsdags var den gal igen, igen, igen.

I et fængsel i mexicanske Juarez udbrød der pludselig kæmpe tumult mellem to rivaliserende bander, og kort efter lød de første skud.

Da der igen var ro på gemytterne, kunne fængselspersonalet konstatere, at to personer var dræbt af skud.

Men det skulle gå meget mere galt.

Opgøret i fængslet skabte nemlig en kaotisk stemning i byen, hvor medlemmer fra kartellet Los Mexicles gik på gaden, smadrede butikker og skød omkring sig.

Da optøjerne var slut, havde ni civile mistet livet i byen.

Hundredevis af butikker stod i flammer, og i butikskæden FEMSA ramte en skudsalve en medarbejder og jobsøgende kvinde, som begge døde på stedet.

Fem ansatte på en radiostation blev også dræbt af Mexicles-banden.

Fredag morgen blev seks medlemmer fra Mexicles anholdt, og fredag eftermiddag rykkede 300 soldater fra den mexicanske hær ind i Juarez for at skabe ro og orden.

»Borgmesteren har nu fortalt os, at de er ro på byen, og at den offentlige orden er genetableret. VI håber ikke, at det sker igen, for uskyldige mennesker blev angrebet,« udtaler indenrigsminister Ricardo Mejla ifølge CNN.