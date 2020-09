215 af 236 døde fra marts til og med maj i Norge havde en kronisk sygdom, viser ny gennemgang.

Fagfolk i Norge har gennemgået alle coronarelaterede dødsfald i landet for de første tre måneder af epidemien.

Gennemgangen viser, at ni ud af ti døde med coronavirus i Norge fra marts til og med maj havde en kronisk sygdom.

Det viser tal fra det norske dødsårsagsregister, oplyser den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI).

I perioden marts til og med maj blev der registreret 236 dødsfald relateret til coronavirus i Norge. Og for 215 af dem gælder det, at den døde også havde en kronisk sygdom.

- Forenklet kan man sige, at for disse 215 dødsfald anses covid-19 som den vigtigste faktor, som førte til døden.

- Men man kan ikke sige noget om, hvor meget andre dødsårsager har bidraget, siger overlæge Marianne Sørlie Strøm fra Dødsårsaksregisteret ved FHI i en pressemeddelelse.

Opgørelsen viser, at hjerte-kar-sygdomme er de hyppigst registrerede kroniske sygdomme i forbindelsen med coronadødsfaldene. Dernæst følger kroniske lungesygdomme.

For de fleste coronarelaterede dødsfald er der altså også registreret en kronisk sygdom på dødsattesten. Det er kun ved 26 af dødsfaldene i opgørelsen - 11 procent - der ikke er rapporteret om en kronisk sygdom.

- Dette behøver ikke at betyde, at den afdøde ikke havde andre sygdomme. Men lægen har i så fald vurderet, at disse sygdomme ikke har bidraget til dødsfaldet, siger Marianne Sørlie Strøm.

I Danmark opdaterer Statens Serum Institut hver tirsdag klokken 14, hvor mange døde med coronavirus, der havde en underliggende sygdom.

Tallene fra sidste tirsdag viser, at 523 af 633 døde med coronavirus - 83 procent - havde underliggende sygdomme såsom lungesygdomme, kræft eller hjerte-kar-sygdomme.

Seruminstituttets definition på en underliggende sygdom er, at man har været på hospitalet inden for de seneste fem år med for eksempel en lungesygdom.

Det står ikke klart, om norske FHI's tal baserer sig på samme definition.

FHI's opgørelse viser også, at ni af ti dødsfald i Norge er konstateret hos personer over 70 år.

En anden opgørelse, som FHI også har offentliggjort tirsdag, viser, at der fra marts til maj ikke var overdødelighed i Norge trods coronaepidemiens fremmarch.

Dødeligheden i de måneder var på stort set helt samme niveau i 2020 som i 2019.

