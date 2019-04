Veluddannede. Fra middelklassen eller over. Økonomisk uafhængige.

Det er blot nogle af de ord, der onsdag er blevet brugt til at beskrive otte af de ni selvmordsbombere, der påskesøndag slog til i Sri Lanka og endte med at dræbe mindst 359 personer.

Det skriver CNN og AP.

I hvert fald én af selvmordsbomberne havde studeret i England.

Her ses sørgende under en begravelse i Negombo tirsdag. Foto: Thomas Peter Vis mere Her ses sørgende under en begravelse i Negombo tirsdag. Foto: Thomas Peter

Det fortalte Sri Lankas viceforsvarsminister - Ruwan Wijewardene - på et pressemøde onsdag, hvor han fortalte, at det var lykkedes at identificere otte ud af de ni selvmordsbombere.

»De fleste af dem var veluddannede, og de kom måske fra middelklassen eller den øvre middelklasse. Så de var økonomisk ret uafhængige, og deres familier var ret stabile rent økonomisk,« fortalte ministeren ifølge CNN.

»Vi mener, at en af selvmordsbomberne studerede i England, og at han måske senere færdiggjorde sin uddannelse i Australien, før han kom tilbage for at bo i Sri Lanka,« tilføjede han.

På et andet pressemøde fortalte en talsmand fra politiet - Ruwan Gunasekara - at to af selvmordsbomberne var et ægtepar.

Hvor manden i parret havde stået bag et af angrebene på kirkerne og hotellerne i Sri Lanka, sprængte hustruen angiveligt en bombe, da politiet kom på sporet af hende søndag eftermiddag.

Eksplosionen førte til, at kvinden, to børn og tre politifolk mistede livet.

Mindst 359 mennesker blev i alt dræbt i angrebene påskesøndag.

Islamisk Stat har siden hævdet, at det var dem, der stod bag terrorangrebene, men gruppen har endnu ikke fremlagt konkrete beviser for deres påstand. Sri Lankas regering mener, at lokale islamistiske grupperinger stod bag, men at de fik international hjælp.