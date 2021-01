Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Den gamle sætning kan ni betjente, som holdt frokost sammen inde på en café, godt skrive under på.

Betjentene fra Londons Metropolitan Police har hver fået en bøde på 200 engelske pund (knap 1.700 danske kroner) for af bryde den nedlukning, England har indført på grund af covid-19.

De har for øvrigt også fået besked på 'at reflektere over deres valg', som det hedder. Det skriver Sky News.

De blev opdaget af Brian Jennings, en it-chef som gik forbi cafeen ved siden af floden Themsen tidligere på måneden. Det var en uge efter den seneste nedlukning trådte i kraft.

Politiet patruljerer i en bil i London. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Politiet patruljerer i en bil i London. Foto: TOBY MELVILLE

Jennings fortæller til avisen Daily Mail: »Vi opdagede under den første nedlukning og igen i dag, at der hver dag som det første om morgenen vil være at halvt dusin udrykningsvogne udenfor. Og hvert eneste bord er fuld af betjente, som får deres morgenmad derinde.«

»Man læser om folk der får bøder, så det ser dobbeltmoralsk ud, da der ser ud til at være meget lidt afstand mellem gæsterne i cafeen.«

»Det er dobbeltmoralsk og forkert af politiet, at de ser stort på afstandskravet på et tidspunkt, hvor infektionsraten i Greenwich er blandt den højeste i Storbritannien,« siger Brian Jennings.

Fotografier af uniformerede betjente, der sidder inde i cafeen, mens adskillige patruljebiler holder udenfor, er publiceret i Daily Mail.

En politibil i London. Foto: LEON NEAL Vis mere En politibil i London. Foto: LEON NEAL

Betjentenes ledere foretog straks en undersøgelse. Resultatet blev, at hver betjent fik en bøde.

Det er formentlig de første betjente, der får en sådan bøde, siden pandemien begyndte i marts sidste år.

»Det er korrekt, at de betaler en bøde, og de bliver bedt om at reflektere over deres valg,« siger lederen Rob Atkin.

I sidste weekend delte politiet bøder ud for mere end 335.000 kroner alene i det østlige London.